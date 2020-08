Joe Biden y Kamala Harris harán primera aparición de campaña en Delaware

WILMINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El aspirante demócrata Joe Biden comparecerá este miércoles en Delaware, junto a su flamante elegida como compañera de fórmula Kamala Harris, marcando un punto de inflexión en la campaña presidencial, en la que Harris busca pasar a la historia como la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos.



El martes Biden terminó con la expectativa anunciando que Harris, una senadora negra que representa a California, será su segunda a bordo en la contienda contra el presidente Donald Trump, una decisión calificada como histórica.



Antes de Harris dos mujeres fueron candidatas a la vicepresidencia, Geraldine Ferraro en 1984 y de Sarah Palin en 2008, pero nunca antes hubo un aspirante que fuera una persona negra u originaria del sur de Asia, como Harris.



"Kamala Harris es la hija de dos inmigrantes orgullosos, su madre originaria de la India y su padre de Jamaica, que la criaron para que tomara acción. Y eso es exactamente lo que este momento requiere: acción", afirmó este miércoles en Twitter Biden.

Con 55 años Harris queda en una posición privilegiada para la campaña de 2024 ya que Biden, de 77 años, ha insinuado que si gana podría no aspirar a un segundo mandato.



La aparición de este miércoles es la primera comparecencia de ambos políticos, que incluso para el anuncio se ciñeron al formato virtual que ha marcado esta campaña en pandemia.



En la mañana de este miércoles, Biden publicó un video en el que realiza una videollamada con Harris y le pregunta si está lista y ella contesta: "Estoy lista para trabajar".

El "oponente con el que uno sueña"

La comparecencia de este miércoles precede a la Convención Demócrata que comienza el próximo lunes, donde Biden y Harris serán ungidos formalmente como candidatos.



Sin embargo este evento carecerá de la pompa de otros años ya que será mayoritariamente virtual debido a la pandemia.



Una semana después, el presidente Donald Trump recibirá por su parte la confirmación de su partido y con eso la campaña entra en la recta final con tres debates previstos antes el 3 de noviembre.

La elección de Harris, una cara conocida que es una apuesta segura, está orientada a alentar el voto de las comunidades negras que pueden ser cruciales en varios estados claves para llegar a la Casa Blanca y que fueron clave en la campaña de Biden durante las primarias.



Con las multitudinarias protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd, un estadounidense negro asesinado a manos de un policía blanco el 25 de mayo, creció la expectativa de que Biden nombraría a una mujer afroestadounidense para acompañarlo.



Sin embargo, en el tema de la brutalidad policial Harris ha sido criticada de no haber intervenido en muchos casos que involucran a agentes durante su carrera.



Con la elección de Harris, que se caracteriza por su elocuencia y su estilo discursivo pulido cuando fue fiscal general de California y en las audiencias como senadora, Biden se ciñó a la máxima para elegir a un vicepresidente, que es "no ocasionar ningún daño".



Todas sus habilidades quedarán a prueba en el debate de los candidatos a vicepresidentes que se celebrará el 7 de octubre en Utah.



Trump reaccionó al anunció el martes calificando a la senadora de "falsa" por sus enfrentamientos con Biden durante las primarias y refiriéndose a su "pobre" desempeño en la contienda, que Harris abandonó en diciembre, antes del inicio de las votaciones.



Este miércoles Trump siguió afirmando que Harris "es el tipo de oponente con el que uno sueña".



"Comenzó fuerte en las primarias demócratas y terminó débil, casi huyendo de la contienda con cero apoyo", afirmó en Twitter Trump.



Harris también podría cubrir un flanco generacional y de género que podría ser clave en los distritos de los suburbios que se han apartado de Trump, según las encuestas.



Trump se expresó en este sentido el miércoles insistiendo en que "las amas de casa de los suburbios" van a votar por él.



Durante décadas, Biden ha representado las posturas más moderadas del Partido Demócrata mientras que Harris representa vetas más progresistas en temas como la cobertura sanitaria y la política sobre el clima.



Para la congresista demócrata Lisa Blunt Rochester tanto Biden como Harris son pragmáticos y progresistas.



"No son cosas excluyentes", indicó la cadena MSNBC.