Biden no asistirá a convención para aceptar candidatura presidencial

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, no irá a aceptar su nominación a la convención nacional partidaria en Milwaukee, Wisconsin, "para proteger la salud pública" en medio de la pandemia de covid-19, dijeron el miércoles los organizadores.



Biden "ya no viajará a Milwaukee y en su lugar se dirigirá a la nación y aceptará la nominación demócrata desde su estado natal, Delaware", dijo el partido en un comunicado, anunciando que tras consultas con funcionarios y expertos en salud pública, ningún orador asistirá físicamente a la convención programada del 17 al 20 de agosto.



La hora y el lugar del discurso de investidura de Biden se anunciarán "más tarde".



Con esta decisión, la convención será realizada por primera vez en su historia en un formato completamente virtual.



El rival de Biden, el presidente Donald Trump, dijo más temprano el miércoles que planeaba pronunciar su discurso de aceptación de la nominación republicana para las elecciones del 3 de noviembre desde la Casa Blanca, sin asistir a la convención del Partido Republicano prevista en Charlotte, Carolina del Norte, del 24 al 27 de agosto.



Las convenciones nacionales partidarias, grandes ceremonias en la vida política estadounidense, suelen marcar el inicio oficial de la campaña electoral, con la participación de miles de partidarios y discursos, transmitidos en vivo por televisión por los principales canales.



Pero el nuevo coronavirus, que deja más de 156,000 muertes en Estados Unidos, ha cambiado por completo el panorama este año, imposibilitando mitines y recorridas.



A pesar de esta campaña llevada a cabo principalmente desde su casa en Wilmington, Delaware, Biden, de 77 años, aventaja en las encuestas a Trump, de 74 años.



El presidente republicano cuenta con un "podio" privilegiado con sus apariciones mediáticas en la Casa Blanca.



Pero Trump ha sido fuertemente criticado por su manejo de la pandemia y la organización de reuniones y viajes en medio de la crisis sanitaria, donde se ha mostrado la mayor parte del tiempo sin usar el tapabocas recomendado por las autoridades de salud.



Los organizadores de la convención nacional demócrata dijeron que los principales discursos se transmitirán todas las noches de 21H00 a 23H00, del 17 al 20 de agosto, mientras que durante el día, los estadounidenses podrán intervenir por videoconferencia "en todo el país".



"Esta convención 'no convencional' lanzará a Joe Biden a la victoria en noviembre", dijo el director de organización de la convención, Joe Solmonese.