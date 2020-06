VIDEO: Momentos de angustia viven mexicanos durante potente sismo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los momentos de angustia vividos este martes por la población del sur y centro de México por el potente sismo de 7.5 grados quedaron registrados en video.

A través de redes sociales circulan imágenes captadas por la gente mientras trataban de buscar ponerse a salvo.

El potente sismo tuvo su epicentro en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca, pero fue perceptible en varias partes de Ciudad de México.

LEA: Alerta de tsunami en Honduras tras potente sismo en México

Este primer video muestra como el edificio de la par se mece:

En este otro se puede apreciar como una pequeña ranura en la acera se abre:

Otro edificio es captado balanceándose durante el sismo:

En este otro, el tendido eléctrico deja ver el movimiento telúrico:

Finalmente en este video se observa los ventanales deslizarse por la fuerza del sismo:

NOAA issued a tsunami threat for Guatemala, Honduras, El Salvador and Mexico following the strong earthquake off the coast of Oaxaca. #sismo #tsunami #Sismo #Mexico#tsunami #Sismo #Mexico#tsunami #Sismo #Mexico#tsunami #Sismo #Mexico pic.twitter.com/R95bbEtuFw