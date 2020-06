El Salvador ordena juicio a abogado por agresión sexual

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anuló el fallo de un tribunal de segunda instancia y ordenó que se abra juicio contra un magistrado acusado de agredir sexualmente a una niña de diez años, informó el martes la Fiscalía General de la República (FGR).



La información que involucra al magistrado Jaime Escalante fue difundida por la cuenta de la fiscalía en Twitter. Por su parte el Fiscal General, Raúl Melara, dijo en un tuit: "Nos dieron la razón. El Caso sigue”.

El tribunal que vio el caso resolvió a principios de noviembre que el magistrado no cometió una agresión sexual, sino “tocamientos impúdicos”, lo cual es considerado una falta en el Código Penal como actos contrarios a las buenas costumbres. La pena en estos casos es de apenas una multa de entre 10 y 30 días de salario mínimo o no más de 304,17 dólares, mientras que la agresión sexual tiene condenas de entre ocho y 12 años de cárcel.



Aunque el tribunal reconoció que el magistrado tocó a la niña, señaló que fue por encima de la ropa. Justamente por ese matiz –“tocamiento instantáneo que se realizó en la vía pública”— alegó que era una falta y no una agresión sexual.



“El Tribunal es del criterio que los tocamientos que se le imputan a Eduardo Jaime Escalante Díaz no tienen la magnitud suficiente para ser constitutivo de tipo penal, pues el carácter de instantáneo y haberse producido sobre la ropa de la víctima, no permiten calificarlos con la gravedad y trascendencia necesaria para ser constitutivos de tipo penal invocado”, señala el fallo.

El Ministerio Público apeló ante el máximo tribunal de justicia, que anuló la resolución de la Cámara y “ordena apertura a juicio por delito de Agresión Sexual en Menor”.



Escalante, que fue suspendido de sus labores pero está en libertad, se desempeñaba como magistrado de la Cámara Primero de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, y fue denunciado por la madre de la niña por haber tocado las partes íntimas de la menor a principios de año 2019.



Los argumentos del tribunal provocaron la indignación de diferentes sectores, incluida la Iglesia católica. El arzobispo capitalino, José Luis Escobar Alas, calificó la resolución como “una aberración jurídica”.



También se realizaron algunas manifestaciones, una de ellas de cientos de mujeres que se concentró frente al Centro Judicial de la capital salvadoreña en rechazo a la resolución portando carteles con mensajes como: “Las Niñas no se tocan, ni se violan, ni se matan” y “Tocar Niñas sí es Delito”.

