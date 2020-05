Enfermera: “Están asesinando a pacientes, a nadie le importa porque son de minorías”

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- “No les importa lo que les está pasando a estas personas. Y solo tengo que seguir viéndolos morir… Oh, Dios”, denunció la enfermera Nicole Sirotek, enfermera de un hospital de Queens, en Nueva York.

“Están asesinando a los pacientes de coronavirus, a nadie le importa porque son de minorías”, fue la fuerte denuncia de la enfermera.

La profesional compartió en un video que varios enfermos de Covid-19 están muriendo y no por complicaciones de la enfermedad, sino por tratamientos incorrectos y presunta negligencia. “Ya no sé qué hacer” dice con desesperación en su video.

FOTOS: Europa, a punto de desconfinarse entre el temor a un rebrote de la pandemia



Según denuncia, las muertes no solo son por el virus, sino por falta de tratamiento e incluso por negligencia, especialmente con los pacientes afroamericanos. “Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (...) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”, aseguró.



El video se hizo viral y relata intubaciones incorrectas o desfibrilaciones en momentos no apropiados.



En Queens, una desproporcionada cantidad de los contagiados son afroamericanos y latinos, en su mayoría trabajadores esenciales que no tenían opción de quedarse en sus casas.

“A nadie le importa porque todos son minorías y nosotros estamos en el maldito ‘barrio’. Y eso no está bien. Crecí muy pobre y sé lo que es ser completamente olvidado y que nadie te defienda”, lamentó la enfermera.

ADEMÁS: Hallan al menos 25 cadáveres en fosa clandestina en oeste de México



Nicole cuenta que ha recibido críticas y tras denunciar esto sus superiores le dicen que debería aceptar que ‘es parte del trabajo’.

El estado de Nueva York ha reportado más de 330 mil contagios y 25,436 muertes.