Doctora de Nueva York que trató pacientes con Covid-19 se quita la vida

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. - Una doctora de Nueva York que atendió pacientes con coronavirus se suicidó en Charlottesville, Virginia, informó la policía en un comunicado.



Lorna Breen, de 49 años, quien dirigía el departamento de emergencias del Presbyterian Allen Hospital en Manhattan, donde se ha visto un gran influjo de pacientes con COVID-19, murió el domingo a causa de heridas autoinfligidas.



Aunque no están del todo claros los motivos que la llevaron a autoeliminarse, su familia, la policía y sus colegas sugirieron que su muerte está relacionada con el estrés que enfrentan los trabajadores de la salud en el combate a la pandemia del nuevo coronavirus.

La doctora se encontraba en Virginia, donde se estaba quedando con su familia.



"Ella intentó hacer su trabajo y eso la mató", dijo su padre, Philip Breen, al periódico The New York Times.



Agregó que su hija no tenía antecedentes en cuanto a problemas de salud mental, y que ella misma se había infectado con el nuevo coronavirus y se había recuperado.



"Los profesionales de la salud y los de primera respuesta que están en primera línea no son inmunes a los efectos físicos o mentales de esta pandemia", dijo la jefa de policía de Charlottesville, RaShall Brackney.



El presidente del colegio estadounidense de médicos de emergencia, del que Breen era integrante, afirmó que su muerte era un trágico recordatorio del sufrimiento que están atravesando muchos trabajadores de la salud.



"La imposibilidad de la situación en muchos de nuestros hospitales nos deja profundamente heridos", dijo William Jaquis.



Más de 17,300 personas han muerto por COVID-19 en el estado de Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos.

