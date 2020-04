Alarma mundial por corte de fondos de EEUU a la OMS

GINEBRA, SUIZA.- La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la contribución financiera a la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a la "mala gestión" de la pandemia del nuevo coronavirus provocó reacciones de indignación el miércoles.



Los fondos serán detenidos mientras se evalúa el papel de la OMS "en la mala gestión y la ocultación de la propagación del coronavirus", dijo Trump.

Afirmó que el brote podría haberse contenido "con muy pocas muertes" si la OMS hubiera evaluado objetivamente la situación en China, donde se originó la enfermedad.



Estas son algunas de las reacciones en el mundo a la decisión de Donald Trump.



- OMS -

"No hay tiempo que perder. La única preocupación de la OMS es ayudar a todos los pueblos a salvar vidas y poner fin a la pandemia de covid-19", escribió en su cuenta en Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesu.



- ONU -

Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "no es el momento de reducir el financiamiento de las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier otra institución humanitaria que combate el virus".

"Mi convicción es que la Organización Mundial de la Salud debe ser apoyada porque es absolutamente esencial en los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra la covid-19", añadió.



- China -

"China está profundamente preocupada por el anuncio de Estados Unidos de suspender la contribución financiera a la Organización Mundial de la Salud", declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian.



"Esta decisión va a reducir la capacidad de la OMS y minar la cooperación internacional contra la epidemia", lamentó.



- Unión Europea -

"Lamento profundamente la decisión de Estados Unidos de suspender la financiación a la OMS", reaccionó en Twitter el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



"No hay ninguna razón que justifique este movimiento en un momento en que sus esfuerzos son más necesarios".



"Sólo uniendo fuerzas podemos superar esta crisis que no conoce fronteras", urgió Borrell.



- Alemania -

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, tuiteó que "culpar a los otros no ayuda. El virus no conoce fronteras".



"Una de las mejores inversiones es reforzar las Naciones Unidas, sobre todo la OMS [...] para desarrollar y distribuir tests y vacunas", ahondó.



- Francia -

Francia "lamenta" la decisión estadounidense, dijo la portavoz del gobierno, Sibeth Ndiaye. París espera "un retorno a la normalidad" para que la OMS pueda continuar su trabajo.

- Reino Unido -

El Reino Unido "no tiene la intención de dejar de financiar a la OMS, que juega un importante papel en la respuesta sanitaria mundial", según el portavoz del primer ministro Boris Johnson, contagiado de coronavirus. "Es esencial que los países trabajen juntos para contener esta amenaza común".



- Rusia -

La decisión de Estados Unidos "es una prueba de la actitud muy egoísta de las autoridades estadounidenses frente a lo que está pasando en el mundo", declaró el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov.



"Tal golpe contra esta organización (...) es una acción que merece ser denunciada y condenada", añadió.



- Irán -

Irán dijo el miércoles que el mundo está aprendiendo que Estados Unidos "mata gente".



"La vergonzosa congelación de fondos a la OMS en medio de la pandemia vivirá en la deshonra", dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif.



- Bill Gates -

Bill Gates, uno de los principales patrocinadores privados de la OMS, tildó la decisión estadounidense de "peligrosa [...] durante una crisis sanitaria mundial".



Alertó que "si el trabajo [de la OMS] es detenido, no puede reemplazarla ninguna otra organización, el mundo necesita a la OMS".



- Unión Africana -

La decisión del gobierno estadounidense "es profundamente desafortunada", declaró el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, en su cuenta de Twitter.



"Hoy más que nunca, el mundo depende de la capacidad de liderazgo de la OMS para luchar contra la pandemia de Covid-19", añadió.