Coronavirus sume al mundo en peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial

PARÍS, FRANCIA.- La pandemia de coronavirus cobró más de 43,000 muertos y 860.000 infectados en el mundo, la mayoría en Europa, en la peor crisis planetaria desde la Segunda Guerra Mundial, según la ONU, cuyos organismos advirtieron del riesgo de crisis alimenticia.



Dos meses después de la detección de sus primeros casos, Europa confronta el colapso de los servicios de cuidados intensivos, ya al límite de sus capacidades.



Con 864 muertos en las últimas 24 horas, y mas de 9,000 decesos acumulados, España sigue el trágico ritmo de Italia, con casi 12,500 fallecidos, y son los dos países con mas decesos provocados por la Covid-19. Estados Unidos, tercer país con mas fallecidos, superó los 4,000 decesos, el doble que hace tres días.



"Es un poco 'escóndete, que viene el bombardeo', es un virus en vez de bombas", afirmó en una cruda comparación Pepa Peña, de 61 años, en Madrid, la región más golpeada de España por el virus.



En algunos países la mortalidad va en rápido aumento, como en Reino Unido, que en 24 horas registró 563 fallecidos y superó los 2.350.



A los decesos, la amenaza de recesión planetaria y los temores sanitarios se suma ahora el fantasma de una penuria alimentaria, según un inusual comunicado conjunto e las organizaciones mundiales para la Salud (OMS), el Comercio (OMC) y la alimentación (FAO).



"Las incertidumbres generadas sobre la disponibilidad de alimentos pueden desencadenar una oleada de restricciones a la exportación", que a su vez causarían una "penuria en el mercado mundial", aseguraron sus tres líderes en el comunicado.



Ellos siguieron la línea del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para quien el riesgo de una creciente inestabilidad y violencia "nos hace creer que esta es, de hecho, la crisis más retadora que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial",



La escasez derivada de la pandemia ha provocado protestas en algunos países pobres. "En Nigeria, cuando uno trabaja ya pasa hambre. Imagínese cuando no puede trabajar", dice Samuel Agber, reparador de aparatos de aire acondicionado.



Para frenar la propagación de la pandemia, más de 3,750 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población mundial, están llamadas u obligadas a quedarse en casa, algo que no siempre es fácil cumplir.



En India, la policía mostraba en las redes sociales caras muy distintas: por un lado, se la apreciaba bailando en las calles con cascos que representaban el virus para disuadir a infractores del confinamiento, y por otro, se veía a agentes golpeando a quienes lo violaban.



El presidente keniano Uhuru Kenyatta pidió el miércoles disculpas por los "excesos" de brutalidad policial durante la aplicación del toque de queda nocturno.

Masacre silenciosa

En Italia, los médicos están inquietos por los pacientes que dejan el hospital cuando su vida ya no corre peligro, si bien siguen siendo contagiosos.



A algunos de ellos se les envía a geriátricos y pese a las medidas de protección en marcha, hay expertos que temen una "masacre silenciosa" en estas estructuras.



"En una guerra como esta, no podemos permitirnos exponernos a la aparición de nuevos focos de contagio que pueden transformar estos centros de convalecencia en +bombas virales+", advirtió Raffaele Antonelli Incalzi, presidente de la Sociedad de Geriatría italiana.



Pero mientras en Italia y España debería avecinarse el pico de contagios después de varias semanas de confinamiento, este no se avizora en Norteamérica.



En Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió a sus compatriotas estar "listos para los días muy difíciles que nos esperan".



El gobierno de Trump difundió un sombrío pronóstico de entre 100,000 y 240,000 muertes en el país en los próximos meses, si se respetan las restricciones actuales.



En América Latina, donde se han registrado poco menos de 19,000 infectados y más de 500 muertos, varios países anunciaron una prolongación de las medidas, en un intento de evitar el colapso de sus sistemas sanitarios.



El gobierno argentino estableció cupos para la repatriación gradual de ciudadanos que buscan retornar al país tras el cierre de fronteras.

Nuevas pérdidas bursátiles

El cierre temporal de empresas y el parón de la actividad económica que han provocado semejantes medidas en todo el mundo ha dejado a muchos trabajadores sin ingresos y sus consecuencias empiezan a notarse en los países más golpeados.



Por ejemplo, la industria del automóvil registró una caída histórica de más del 70% en el mercado francés.



La ansiedad por el avance de la pandemia volvió este miércoles con fuerza a los mercados, con fuertes pérdidas en las bolsas europeas y de Asia. La bolsa de Nueva York retrocedía fuertemente tras su apertura.



Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20, que se reunieron el martes por teleconferencia, prometieron ayudar a los países más pobres a soportar el fardo de su deuda y asistir a los mercados emergentes.



La semana pasada, los líderes de este grupo de países más ricos y emergentes había dicho que inyectarían 5 billones de dólares en la economía global para disipar los temores de una recesión.

Casos asintomáticos en China

En Wuhan, la ciudad en la que se originó la pandemia, las medidas de confinamiento se iban levantando progresivamente, y los primeros pasos al aire libre de sus habitantes son para homenajear a los muertos.



Paralelamente, China reportó este miércoles 1,367 casos asintomáticos de coronavirus que se suman a los 81,554 contagios registrados, al publicar por primera vez el número de personas actualmente positivas pero sin manifestar fiebre y tos características de la Covid-19.