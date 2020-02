Opositores de Nicaragua lanzan coalición contra Daniel Ortega

MANAGUA, NICARAGUA.-Grupos contrarios al gobierno de Nicaragua formaron este martes una coalición integrada por organizaciones surgidas de las protestas de 2018, partidos de derecha, indígenas y excombatientes de la "Contra", para enfrentar al presidente Daniel Ortega, cuyo partido no descarta postularlo en 2021 para un cuarto mandato.



Más tarde agentes antidisturbios reprimieron algunas protestas rápidas, conocidas como "piquetes exprés", realizados por los opositores.



"Estas siete organizaciones damos el paso inicial de la conformación de la Coalición Nacional" para reconstruir la democracia, anunciaron los opositores en una proclama leída por Yubrank Suazo, un dirigente político excarcelado.



Tras la firma del acuerdo, que tuvo lugar en un ambiente festivo y combativo en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, en Managua, los opositores realizaron algunos "piquetes exprés".



Pero estas protestas fueron reprimidas por los agentes antidisturbios que sitiaron varios puntos de la ciudad, en una jornada en la que fueron dañados al menos ocho periodistas independientes que cubrían las manifestaciones en la plaza comercial de Metrocentro y en la iglesia Divina Misericordia.



"Se metieron como cien policías al centro comercial de Metrocentro, llegaron, golpearon y empujaron a todo el mundo," constató el fotógrafo de AFP Inti Ocón, a quien le dañaron su equipo.



En el lugar la policía arrestó temporalmente al opositor Oscar Rosales, quien denunció que le "patearon las costillas".



"Me llevaron arrastrado como 15 minutos, me pusieron el fusil en la boca y me dijeron que me iban a matar", dijo Rosales ante la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).



A un periodista del privado Canal 10 le poncharon los neumáticos del vehículo cuando cubría una concentración en la iglesia y lo amenazaron de muerte.



"Te voy a palmar (matar) a tu familia", amenazó un antimotin al periodista independiente Yetsin Espinoza.

- "Unidos contra dictadura" -

La unidad opositora fue sellada con motivo del 30 aniversario de la llegada al poder de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien venció al FSLN en las urnas.



Esta alianza es posible "con la convicción de que solo unidos, sin exclusión, vamos a derrotar a la dictadura", destacó el dirigente opositor y jurista Carlos Tünnermann durante la rubrica del acuerdo.



"¡De que se van, se van!", coreaban los opositores en alusión al gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) de Ortega, un exguerrillero de 74 años que gobierna desde 2007.



Esta "coalición es una alternativa contra Ortega, reúne a muchos sectores históricamente marginados que buscan la democracia, la justicia y que anhelamos un cambio por la vía cívica y pacífica", declaró a la AFP el dirigente estudiantil Lesther Alemán.



La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo el lunes que los opositores tienen "apetitos inmorales, voracidad descompuesta, insolencia, maquinaciones criminales".

- Día histórico -

La coalición está integrada con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), surgidas tras las protestas antigubernamentales del 2018.



Figura también el movimiento campesino que nació en la lucha contra un proyecto de canal interoceánico, así como el partido indígena Yatama (madre tierra en lengua miskito) que acusa al gobierno de "racista".



Se sumaron también los derechistas Partido Liberal Constitucionalista (PLC, con representación parlamentaria) y Partido Restauración Democrática (PRD).



Además de la Fuerza Democrática Nicaragüense, grupo de excombatientes del "Contra", que lucharon en los años 80 contra la Revolución Sandinista que encabezó Ortega de 1979 a 1990.



"Hoy es un día histórico porque hemos firmado el compromiso firme de unidad, es la partida de nacimiento de la Coalición Nacional", subrayó Tünnermann, quien dijo que "las puertas están abiertas" para los sectores que aún no se han sumado.

- "Seguimos en la lucha" -

Los opositores señalaron que la coalición es fruto de la lucha iniciada con las protestas de 2018, que exigían la salida de Ortega, acusado por sus detractores de gobernar desde hace 13 años de manera "dictatorial".



"Fue una rebelión contra el colapso de la seguridad social, la corrupción, el abuso de poder (y) el nepotismo", recordaron en la declaración.



La represión de las manifestaciones del 2018 dejó al menos 328 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



El gobierno ha atribuido las protestas a un fallido golpe de estado y acusa a la oposición de alterar la paz y fomentar el "odio".



Para la oposición, la alianza es el primer paso de un largo camino para constituirse como partido político para los comicios del 2021.



Sus dirigentes han dicho que las elecciones deben realizarse con transparencia, bajo observación internacional y un renovado tribunal electoral, en manos del oficialismo.