Mike Pence es cuestionado por vincular a general Soleimani con el 11-S

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, vinculó en un tuit al general iraní Qasem Soleimani, muerto en un bombardeo estadounidense en Irak, con los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, una afirmación señalada como dudosa por varios medios.



Soleimani "ayudó al viaje clandestino a Afganistán de 10 de los 12 terroristas que ejecutaron los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos", afirmó Pence el viernes en Twitter, en medio de una serie de mensajes que buscaban justificar la decisión estadounidense de matar al general.



Los atentados del 11 de septiembre fueron perpetrados por 19 piratas aéreos, precisó luego su portavoz Katie Waldman, asegurando que Pence se refirió a los 12 de esos que "transitaron por Afganistán" y repitió que "10 de esos 12 fueron ayudados por Soleimani".



Pero el New York Times destaca que Soleimani -quien ya entonces dirigía la fuerza Qods de los Guardianes de la Revolución, encargada de las operaciones exteriores de Irán- no es "citado en ningún momento" en los reportes de la comisión de la investigación parlamentaria estadounidense del 11 de septiembre.



El informe explica que, aunque "existen fuertes pruebas de que Irán permitió el tránsito de miembros de Al Qaida por Afganistán antes del 11 de septiembre", los investigadores no encontraron "ninguna prueba de que Irán (...) estuviera al tanto de la preparación" de los atentados.

Entonces, es "técnicamente correcto decir que Irán 'ayudó' a su viaje", pero no dar la impresión de que estaba "conscientemente ayudando a lo que fue el ataque del 11 de septiembre", asegura el Washington Post.



Además, 15 de los 19 autores de los atentados eran ciudadanos de Arabia Saudita, una monarquía sunita, gran rival del Irán chiita.



Pence, al hacer ese razonamiento, siguió la línea del gobierno de Donald Trump tras el ataque del viernes en Bagdad: destacar las "atrocidades" cometidas por Soleimani.



El hombre es "responsable de haber matado al menos 603 militares estadounidenses", afirmó de su lado el sábado el Departamento de Estado en un tuit.

