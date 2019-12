Trump amenaza a Irán de pagar "alto precio" por ataque a embajada de EEUU  

WASHINGTON, ESTADO UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que Irán pagará un "alto precio" tras el asalto de manifestantes pro-iraníes a la embajada estadounidense en Bagdad, al tiempo que agradeció a los líderes de Irak su "rápida respuesta" para proteger la sede diplomática.



"¡Pagarán un alto precio! Esto no es una advertencia, es una amenaza", escribió Trump en Twitter, y agregó: "¡Feliz año nuevo!". En un tuit anterior, agradeció al primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi, y al presidente Barham Saleh por "su rápida respuesta" al ataque a la embajada.

La reacción de Trump ocurre horas después de que simpatizantes de los paramilitares iraquíes proIrán entraron por la fuerza en la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en protesta por los bombardeos estadounidenses en Irak, en una acción "orquestada" por Irán según el presidente Donald Trump.

VEA TAMBIÉN: Miles se refugian en playas para escapar de incendios en Australia



Desde hace meses, los dirigentes iraquíes piden a sus aliados estadounidense e iraní -enemigos acérrimos entre sí- que no conviertan su país en un campo de batalla.



El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Irán de ser "plenamente responsable" del ataque inédito contra la embajada estadounidense y dijo que esperaba que el poder iraquí proteja a la delegación.



El secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió a los dirigentes iraquíes que Washington "protegerá" a los estadounidenses, y el Pentágono ya anunció el envío de refuerzos para proteger la cancillería.



Washington descartó, en cambio, evacuar su embajada en Bagdad. "El personal estadounidense está a salvo y no ha habido infracciones. No hay ningún plan para evacuar la embajada en Bagdad", aseguró un portavoz del departamento de Estado en una declaración comunicada a la prensa.



El embajador estadounidense, Unis Matt Tueller, ausente por un "viaje personal", se disponía a regresar a la cancillería en la capital iraquí, añadió.

LEA ADEMÁS: EEUU: Tiroteo en el estado de Washington deja un muerto y dos heridos



Los manifestantes se rebelan contra los bombardeos que Washington realizó el domingo en el oeste de Irak, y en los que murieron 25 combatientes de las brigadas del Hezbolá, grupo armado chiita iraquí miembro de las Fuerzas de Movilización Popular, coalición de paramilitares dominada por facciones proIrán integradas en el ejército iraquí.