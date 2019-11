Corea del Norte dice que no regalará una cumbre a Trump  

SEÚL, COREA DEL SUR.-Corea del Norte respondió el lunes a un tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apuntaba a otra cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y afirmó que no tiene interés en dar a Trump más reuniones de las que presumir a menos que vaya a obtener algo sustancial a cambio.



El comunicado del lunes del asesor del Ministerio de Exteriores Kim Kye Gwan era una nueva petición a Estados Unidos de concesiones antes de que venza el plazo de un año establecido por Kim Jong Un para que el gobierno de Trump ofreciera unos términos aceptables para ambas partes para salvar sus negociaciones nucleares.



Después de que Estados Unidos decidiera durante el fin de semana suspender unas maniobras militares con Corea del Sur para dejar espacio a la diplomacia con Corea del Norte, Trump instó a Kim Jong Un a “actuar deprisa, cerrar el acuerdo”, e insinuó que los mandatarios podrían celebrar otra cumbre al añadir “¡Te veo pronto!”.

Sin embargo, Kim Kye Gwan reiteró la posición norcoreana de que Washington debe retirar lo que Pyongyang considera políticas “hostiles” para mantener las negociaciones abiertas.



“Aunque (los dos países) celebraron tres cumbres y otras reuniones desde junio del año pasado, no ha habido mucha mejora en las relaciones y Estados Unidos solo intenta comprar tiempo a su favor”, dijo en un comunicado recogido por la oficial Agencia Central de Noticias de Corea.



“Ya no estamos interesados en estas reuniones que no nos benefician en nada”.



El comunicado llegó horas después de un reporte de la agencia oficial de noticias sobre que Kim Jong Un había asistido a unas maniobras militares y prometido crear un “ejército invencible”, en una actitud desafiante pese a la decisión de Estados Unidos y Corea del Sur de suspender sus maniobras.

