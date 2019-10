Investigación de juicio político llega a la Casa Blanca

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La investigación del juicio político ya está llegando directamente a la Casa Blanca, luego de que los demócratas emitieron citatorios a varios funcionarios para que declaren sobre los contactos con Ucrania. El presidente Donald Trump advirtió que su gobierno no va a cooperar.



La demanda de documentos presentada el viernes culminó una semana tumultuosa que amplió la batalla constitucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y agudizó el enfrentamiento político al involucrar a más testigos, testimonios y documentos.



Trump dijo que objetará formalmente la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes ante el Congreso, incluso después de reconocer que los demócratas "tienen los votos" para proseguir. Terminarán arrepintiéndose, pronosticó.

"Realmente creó que van a pagar un precio muy alto en las urnas", declaró.

Sin embargo, los demócratas acusaron a Trump de encaminarse por "un sendero de rebeldía, obstrucción y encubrimiento" y advirtieron que incumplir con una citación de la cámara baja podría considerarse, en sí misma, una "evidencia de obstrucción" posiblemente meritoria de juicio político.



Los legisladores han centrado su investigación en la petición que Trump le hizo a Ucrania de investigar al exvicepresidente Joe Biden. Según la denuncia de un informante, Trump buscó retener fondos de ayuda militar a Ucrania a fin de presionar al mandatario Volodymyr Zelenskiy a que investigara al aspirante demócrata en los comicios presidenciales de 2020.



"Lamentamos profundamente que el presidente Trump nos haya colocado, a nosotros y al país, en esta posición, pero sus actos no nos han dejado otra opción", escribieron los tres representantes demócratas que encabezan comisiones de la cámara baja: Elijah Cummings, Adam Schiff y Eliot Engel, al momento de emitir la citación del viernes una vez que la Casa Blanca negó la solicitud de los paneles de proporcionar testigos y documentos.

En su disputa en contra de la pesquisa, se prevé que la Casa Blanca envíe una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que argumentará que el Congreso no puede iniciar su investigación de juicio político sin tener primero una votación para autorizarla.



Se presume que en la misiva se indicará que el gobierno no cooperará con la investigación sin que se realice primero la votación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca criticó que la citación provenga de un "tribunal arbitrario" demócrata.



No obstante, Pelosi insistió en que la cámara baja cumple con las reglas de realizar una supervisión del Ejecutivo de acuerdo a la Constitución.



En una carta adjunta a la citación, los tres líderes de comisiones aseguraron: "La presidenta Pelosi ha confirmado que la investigación de juicio político está en curso y a la Casa Blanca no le corresponde decir lo contrario".



Trump hizo sus declaraciones en la Casa Blanca poco después de que los demócratas enviaran una extensa solicitud de documentos al vicepresidente Mike Pence sobre sus contactos con Ucrania.



La portavoz de Pence, Katie Waldman, restó importancia a la solicitud de documentos, diciendo que debido a su aspecto generalizado, "no parece ser una petición seria".

La Cámara de Representantes también citó a comparecer al secretario de Estado Mike Pompeo.



Cuando Pelosi anunció recientemente que la cámara baja iniciaba la investigación, no buscó el consentimiento del pleno de su cámara, como ocurrió en las pesquisas de juicio político de los exmandatarios Richard Nixon y Bill Clinton, pero está procediendo a un ritmo cada vez más rápido.



La noche del jueves, investigadores de la Cámara de Representantes difundieron una serie de mensajes de texto que revelaron que altos diplomáticos estadounidenses alentaban al recién electo presidente de Ucrania a abrir una investigación relacionada con la familia Biden a cambio de concederle una reunión de Estado con Trump en Washington.