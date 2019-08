Trump posterga reunión con ministra danesa por no vender Groenlandia

WASHIGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que posterga una reunión con la primera ministra danesa prevista para dentro de dos semanas debido a su falta de interés en vender Groenlandia.



"En base a los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen sobre que no tendría ningún interés en discutir la compra de Groenlandia, postergaré para otro momento nuestra reunión prevista para dentro de dos semanas", tuiteó Trump.



"La primera ministra fue capaz de ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos tanto a Estados Unidos como a Dinamarca al ser tan directa. Se lo agradezco y espero que reprogramemos (la reunión) en algún momento en el futuro", escribió el presidente.

The Wall Street Journal informó primero que Trump había comentado su interés en la región con gobierno autónomo perteneciente a Dinamarca, cuya mayor parte está cubierta de hielo.



Trump, según el diario, pidió a sus consejero que explorasen la posibilidad de adquirir este territorio.



Trump confirmó el domingo su interés en comprar Groenlandia, pero que esta operación no era una de las prioridades de su administración. "Es algo de lo que hablamos", dijo a periodistas.

Cuando se le preguntó si consideraría intercambiar un territorio estadounidense por Groenlandia, Trump respondió que "se podría hacer muchas cosas".



"Esencialmente, es un gran negocio inmobiliario", dijo.



Dinamarca colonizó la isla de dos millones de kilómetros cuadrados en el siglo XVIII. Allí viven solo unas 57,000 personas, la mayoría de las cuales pertenecen a la comunidad indígena inuit.



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Groenlandia insistió el viernes en que la isla estaba lista para hablar de negocios, pero no estaba a la venta.



"#Greenland es rico en recursos valiosos como minerales, el agua y el hielo más puros, reservas de pescado, mariscos, energía renovable y es una nueva frontera para el turismo de aventura", tuiteó .



"Estamos abiertos a los negocios, no a la venta", agregó.