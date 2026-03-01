  1. Inicio
Trump afirma que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido"

El presidente de EE UU adelantó que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 19:13
Trump afirma que todo el mando militar de Irán ha desaparecido

Donald Trump afirmó que no se detendrán en la guerra contra Irán hasta llegar a la paz.

Foto: EFE

Nueva York, EE UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido" después del operativo conjunto con Israel lanzado contra Irán y que mucho de ellos "quieren inmunidad".

"Todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad", aseguró Trump en un vídeo publicado en su red social Truth Social.

Putin dice que asesinato de Jameneí se cometió con “cínica violación de todas las normas”

Trump predijo que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación para derrocar la República Islámica.

"Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas", declaró en un video desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, publicado en su cuenta de Truth Social.

Estados Unidos destruyó nueve buques de guerra iraníes, según Donald Trump

El republicano agregó que "lamentable, es probable que haya más" antes de que concluya la operación Furia Épica, que inició el sábado y que según el propio presidente estadounidense podría alargarse durante cuatro semanas.

Sin embargo, prometió que hará lo posible para evitar nuevas bajas y aseguró que Estados Unidos "vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas" responsables.

