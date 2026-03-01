Trump insta a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse o afrontará una "muerte segura"

Nueva York, EE UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura". "Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable", declaró Trump en una declaración publicada en un video en su red social, Truth Social.

Según dijo, "todo" el mando militar de Irán "ha desaparecido" y muchos de ellos "quieren rendirse para proteger sus vidas": "Quieren inmunidad". Aun así, Trump adelantó que las operaciones continúan "con toda su fuerza" y así lo harán "hasta que se alcancen todos los objetivos". El mandatario defendió estas acciones como "necesarias" para garantizar la seguridad de los estadounidenses. "Durante casi 50 años, estos malvados extremistas han estado atacando a EE.UU. mientras coreaban el lema 'Muerte a Estados Unidos' o 'Muerte a Israel', o ambos", apuntó. El presidente estadounidense hizo un llamamiento a "todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad" para que aprovechen el momento, sean "valientes, audaces y heroicos y recuperen su país".