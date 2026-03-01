  1. Inicio
Trump insta a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse o afrontará una "muerte segura"

Donald Trump, presidente de EE UU, adelantó que las operaciones en Irán continúan "con toda su fuerza"

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 19:30
Trump insta a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse o afrontará una muerte segura

El presidente de Estados Unidos brindó declaraciones tras los ataques en Teherán.

Foto: EFE

Nueva York, EE UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura".

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable", declaró Trump en una declaración publicada en un video en su red social, Truth Social.

Mueren tres militares de EE UU en la operación “Furia Épica” tras ataques iraníes

Según dijo, "todo" el mando militar de Irán "ha desaparecido" y muchos de ellos "quieren rendirse para proteger sus vidas": "Quieren inmunidad".

Aun así, Trump adelantó que las operaciones continúan "con toda su fuerza" y así lo harán "hasta que se alcancen todos los objetivos".

El mandatario defendió estas acciones como "necesarias" para garantizar la seguridad de los estadounidenses.

"Durante casi 50 años, estos malvados extremistas han estado atacando a EE.UU. mientras coreaban el lema 'Muerte a Estados Unidos' o 'Muerte a Israel', o ambos", apuntó.

El presidente estadounidense hizo un llamamiento a "todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad" para que aprovechen el momento, sean "valientes, audaces y heroicos y recuperen su país".

Estados Unidos destruyó nueve buques de guerra iraníes, según Donald Trump

"Estados Unidos está con ustedes. Les hice una promesa y la cumplí. El resto depende de ustedes. Estaremos allí para ayudarles", aseveró.

Esta es la primera declaración institucional de Trump desde que anunció la operación conjunta con Israel en la madrugada del sábado. Hasta ahora solo había mantenido breves entrevista telefónicas con algunos medios de comunicación.

El mandatario ha pasado el fin de semana en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, monitoreando el operativo, y está previsto que regrese esta tarde a la Casa Blanca.

Redacción web
Agencia EFE

