Cuidadora filipina, primera víctima en Israel tras impacto de misil iraní en Tel Aviv

Tel Aviv, Israel.- La primera víctima de los misiles iraníes reportada en Israel, concretamente en un impacto en un edificio de Tel Aviv, es una mujer de 32 años de nacionalidad filipina que se dedicaba a cuidar a una anciana de mismo inmueble. La Embajada de Filipinas en Teherán identificó a la fallecida como Mary Ann V. de Vera, de 32 años y nacida en la localidad filipina de Basista. Trabajaba en Israel como cuidadora desde 2019. El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmonstein, informó de este fallecimiento durante una visita que hizo al lugar del impacto: un edificio de unas cuatro plantas ubicado en el centro de Tel Aviv y que fue alcanzado de lleno por un misil.

Por el momento, los servicios de emergencias israelíes han reportado tres impactos de misiles iraníes, el de Tel Aviv y otros dos en Haifa (norte) y Beit Shemesh (centro). Un portavoz militar afirmó este domingo que los impactos registrados son menos de diez -de un solo dígito, dijo- pero solo se conocen estos tres, en un país donde la censura militar prohíbe la publicación de los lugares de los impactos, especialmente si son estratégicos. En el edificio atacado, dijo el portavoz de Exteriores, vivían personas mayores, una de ellas una mujer que era asistida por la ciudadana filipina muerta. EFE habló en el lugar con vecinos que relataron cómo algunos habitantes del edificio no tuvieron tiempo de llegar al refugio subterráneo en los aproximadamente 15 minutos desde que suena en los móviles la primera alerta de que los misiles se dirigen a Israel hasta que efectivamente llegan a su territorio.