Con supervisión de Kim Jong Un, Corea del Norte dispara misiles

SEÚL, COREA DEL NORTE.-Corea del Norte disparó este viernes dos "proyectiles no identificados" que terminaron su recorrido en el mar, anunció el estado mayor conjunto de las fuerzas armadas surcoreanas, el sexto lanzamiento de este tipo en tres semanas.



Según la fuente surcoreana, los proyectiles fueron disparados desde las afueras de la ciudad de Tongchon en la provincia de Kangwon, en el sudeste de Corea del Norte, y cayeron en el mar del Este, también conocido como mar de Japón.



"El ejército está supervisando la situación en caso de que se produzcan otros disparos", agregó el Estado Mayor surcoreano.



Este es el sexto ensayo que realiza Corea del Norte desde el 25 de julio. El líder norcoreano, Kim Jong Un, afirmó a principios de agosto que se trataba de una "advertencia solemne" dirigida a Corea del Sur y Estados Unidos por las maniobras militares que llevan a cabo estos dos países.

Corea del Norte condena estos ejercicios conjuntos regulares, que considera una preparación para una eventual invasión de su territorio.



El poder norcoreano advirtió que el inicio de estas maniobras impediría la reanudación de las conversaciones entre Pyongyang y Washington sobre el arsenal nuclear norcoreano.



La Comisión para la Reunificación Pacífica del País, una institución del poder norcoreano, anunció este viernes en un comunicado que rechazaba las declaraciones hechas el jueves por el presidente surcoreano Moon Jae-In sobre el proceso de paz en la península.



En un discurso pronunciado con ocasión del aniversario de la liberación de Corea de la ocupación japonesa (1910-1945), Moon declaró que su objetivo era "alcanzar la paz y la unificación antes de 2045", a pesar de que el mandato presidencial único para el que fue elegido termina en 2022.

"Nada que hablar"

La comisión norcoreana responsabiliza a Seúl de la congelación actual de las conversaciones intercoreanas y de la no aplicación de la "declaración histórica de Panmunjom".



Esta declaración fue adoptada durante una reunión inesperada de Kim con el presidente estadounidense Donald Trump en Panmunjom, en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas.



Ambos dirigentes decidieron entonces reanudar pronto las conversaciones sobre el arsenal nuclear norcoreano, pero hasta ahora ese anuncio no se concretó.

En el comunicado de este viernes, Corea del Norte descartó una próxima reanudación del diálogo con Corea del Sur. "No tenemos nada más que discutir con las autoridades surcoreanas y no tenemos ninguna intención de reunirnos de nuevo con ellas", señala el texto.



Tras un anterior ensayo de misiles norcoreanos, el quinto, Donald Trump afirmó en Twitter que Kim le envió una carta con una "disculpa" por estos lanzamientos.



Desde el principio de esta serie de ensayos, Trump le restó importancia declarando que eran misiles de corto alcance cuyo lanzamiento no suponía una violación de lo que se acordó desde el principio de su diálogo con Kim.



Trump incluso criticó las maniobras efectuadas por sus propias fuerzas armadas con las fuerzas surcoreanas, tildándolas de "caras y ridículas".



Y el presidente de Estados Unidos señaló que en su carta Kim decía querer retomar las negociaciones sobre el tema nuclear "tan pronto como terminen los ejercicios conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur".