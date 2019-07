Niño atropellado por tren tras ser empujado en Alemania 

FRÁNCFORT, ALEMANIA.- Un niño de 8 años fue atropellado por un tren cuando fue empujado junto con su madre sobre los rieles en una estación en Fráncfort el lunes, informaron autoridades.



El chico murió arrollado por uno de los trenes bala “ICE” en la principal estación ferroviaria de Fráncfort. La mujer pudo escapar pero el niño murió, dijo la portavoz policial Isabell Neumann.



El sospechoso, un hombre de 40 años, salió corriendo pero varios transeúntes lo persiguieron y finalmente fue capturado por policías.



Está siendo interrogado y por ahora las autoridades no han ofrecido una hipótesis sobre el motivo del ataque. Al parecer no hay vínculo alguno entre el sospechoso y las víctimas, dijo la vocera policial.



La madre del chico fue llevada al hospital y también está siendo cuestionada. No se informó de sus heridas de inmediato.

