ICE libera a estadounidense que fue detenido por error durante más de tres semanas

HOUSTON ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de inmigración de Estados Unidos pusieron en libertad a un ciudadano estadounidense de 18 años de edad después de que permaneció detenido por error durante más de tres semanas.



Francisco Erwin Galicia salió el martes de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Pearsall, Texas. Su abogada, Claudia Galan, confirmó que fue liberado horas después de que el diario The Dallas Morning News reportó su caso y atrajo la atención a nivel nacional.



El joven reside en la ciudad fronteriza de Edinburg, Texas, y estaba viajando al norte con un grupo de amigos cuando fueron detenidos en un punto de revisión de la Patrulla Fronteriza. De acuerdo con Galan y el periódico, los agentes arrestaron a Galicia bajo sospecha de que estaba en Estados Unidos de manera ilegal a pesar de que contaba con una identificación emitida por el gobierno de Texas.



Galan dijo creer "absolutamente" que Galicia fue víctima de etiquetación racial. Los otros ocupantes del vehículo eran todos latinos, incluyendo su hermano Marlon, de 17 años, quien nació en México y que estuvo en Estados Unidos ilegalmente. Marlon le dijo al Dallas Morning News que accedió a regresar a México.



"Estoy muy agradecida de que Francisco esté libre y que pueda dormir en casa esta noche y ver a su mamá", dijo Galan.

El ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), que se encarga de supervisar a la Patrulla Fronteriza, emitieron una declaración conjunta el miércoles en la que acusando a Galicia de haber proporcionado "informes contradictorios sobre su situación de ciudadanía" mientras estuvo detenido, sin dar detalles específicos.



Galan dijo el martes que la madre de Galicia había solicitado incorrectamente una visa de turista para él, lo que indicaba que había nacido en México.



"Tanto la CBP como el ICE están comprometidos con el trato justo de los migrantes bajo nuestra custodia y continúan tomando las medidas apropiadas para verificar todos los hechos de esta situación", agregó la declaración.

ICE Galicia estuvo detenido tres semanas por la Patrulla Fronteriza y posteriormente fue transferido a un centro de detención del ICE.





La Patrulla Fronteriza detiene a la gente que ingresa a Estados Unidos de manera ilegal, tanto en la frontera con México como en puntos de control en carreteras, ubicados a varios kilómetros de la frontera. En la mayoría de los casos, los agentes echan un vistazo a los automovilistas que pasan por los puestos y los dejan ir rápidamente. Por lo general no se pide un documento que demuestre la ciudadanía para continuar su camino.



Galicia estuvo bajo custodia de la Patrulla Fronteriza por un periodo superior a las 72 horas que, de acuerdo a la CBP, puede retener a los sospechosos. Sin embargo, en el sur del fronterizo Valle del Río Grande, donde fue arrestado, la agencia mantiene arrestados a cientos de hombres y mujeres acusados de haber ingresado ilegalmente al país por más de las 72 horas.



En McAllen, Texas, los hombres permanecen en recintos cercados. El vicepresidente Mike Pence visitó las instalaciones hace unas semanas, y los reportes y videos sobre las condiciones en esos sitios provocaron indignación.

El Dallas Morning News informó que Galicia no fue puesto bajo custodia del ICE hasta el sábado. En ese momento fue cuando pudo contactar a su madre. Galan acudió el martes al centro de detención de Pearsall para garantizar su liberación.



Se supone que las autoridades de inmigración no deben detener a ciudadanos estadounidenses, pero no es la primera vez que el ICE y la CBP cometen ese error.