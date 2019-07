Protestas en Puerto Rico: Ricardo Rosselló enfrenta la mayor marcha contra su gestión

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El asediado gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, enfrenta este lunes un paro general y la marcha de cientos de miles de personas que exigen su renuncia a raíz del llamado "chatgate".



Los manifestantes bloquearon la principal avenida de San Juan y comenzaron a congregarse en la que promete ser la mayor manifestación desde que comenzaron las protestas hace 10 días, algunas de ellas violentas.



Rosselló ha dicho que no renunciará, pero cedió parcialmente el domingo al anunciar que ya no buscará la reelección en noviembre de 2020 y que acepta un juicio político.



"Los he escuchado y los escucho hoy (...). He cometido errores y me he disculpado", dijo el gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe, que aboga por la anexión de la isla como el estado 51.



Pero esto no fue suficiente para los manifestantes, descontentos desde que se filtró la semana pasada un chat de Telegram donde Rosselló y 11 hombres de su entorno intercambiaban comentarios burlones sobre las víctimas del huracán María.



"No es suficiente. Debe de entregar el poder a los nuevos líderes", comentó la manifestante Isham Rodríguez, de 36 años, golpeando una cacerola en la marcha. "El gobernador ha atropellado los derechos de nuestro país", dijo a la AFP.

Miles de personas mientras llenan la carretera Expreso Las Américas pidiendo la destitución del gobernador Ricardo Rosselló. Foto: Agencia AFP.





Tres de los líderes de las protestas, los cantantes Ricky Martin, Benito Martínez (Bad Bunny) y René Pérez (Residente), tampoco aceptaron esta alternativa y prometieron asistir a la protesta.



"Ricardo Rosselló, no solamente eres cínico, también eres maquiavélico", dijo Martin, una de las personas ridiculizadas en el chat por su orientación sexual, que él hizo pública en 2010.



Pérez, exintegrante de Calle 13, dijo que el mensaje de Rosselló era "una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico".



"No es solamente los chats y hablar malo, cabrón. Yo hablo malo", dijo en su Instagram. "Es por toda la corrupción que hay detrás de ti, por todo lo que hiciste (...) Gente murió por tu cabrona culpa, por no poder organizar las cosas bien".



"Que te jalen las patas": Puertorriqueños a Roselló

El trapero Bad Bunny, que estaba dando una gira en Europa, decidió poner en pausa su carrera y llegó este lunes a San Juan para participar en la marcha. "¿No te vas a quitar? ¡Nosotros tampoco! ¡Puerto Rico se respeta! ¡Charlatán!", escribió en Twitter.



También se han solidarizado el dramaturgo Lin-Manuel Miranda, la modelo Zuleyka Rivera (protagonista del video de "Despacito"), el actor Benicio del Toro y los músicos Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, La India, Daddy Yankee, Olga Tañón y Luis Fonsi, entre otros.

Un manifestante ondea la bandera puertorriqueña en San Juan, Puerto Rico, el día 9 de las continuas protestas en las que se exige la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.





El sábado 13 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo publicó la totalidad de un chat de Telegram donde Rosselló y otros 11 hombres de su entorno cercano intercambiaban mensajes considerados ofensivos, homofóbicos y misóginos por sus críticos.



En uno de ellos, uno de los colaboradores de Rosselló se mofaba de Ricky Martin por su orientación sexual, que el intérprete de "Livin' la Vida Loca" hizo pública en 2010.



En otro, se hace un comentario burlón sobre los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María, que dejó casi 3,000 muertos según el balance oficial, y más de 4,600 según un estudio independiente de la Universidad de Harvard.



A ello se suma que, el 10 de julio, la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar más de 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación tras el peor huracán en un siglo, que tuvo a buena parte de su población casi un año sin electricidad.



Una manifestante este lunes llevaba un cartel que decía "Ojalá nuestros 4,645 muertos te jalen las patas #RickyRenuncia".



Antes del huracán, Puerto Rico ya estaba en una grave crisis fiscal que precipitó su bancarrota en mayo de 2017.



Los recortes presupuestarios -entre ellos el emblemático cierre de escuelas- ya habían provocado el éxodo de puertorriqueños hacia el Estados Unidos continental. Sumando la diáspora que provocó María, Puerto Rico perdió el 4% de la población, hoy de 3.2 millones.