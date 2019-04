El papa advierte a la prensa contra la "coprofilia", "el amor a la caca" 

'Hoy casi nadie habla de eso [...] Esa es una manera de hacer periodismo que no es justo', lamentó en referencia a la migración. (Foto: AP)

MADRID, ESPAÑA.- El papa Francisco reprochó en una entrevista difundida este domingo la "coprofilia", el "amor a la cosa sucia, a la caca" de los medios, incluyéndola como uno de los cuatro pecados a evitar por parte de los periodistas.



El pontífice, interrogado por el programa Salvados de la cadena española La Sexta sobre las "guerras olvidadas" que provocan las migraciones, habló de los rohinyás, la minoría musulmana que huyó de la represión militar en Birmania, calificada de genocidio por los investigadores de Naciones Unidas.



"Hoy casi nadie habla de eso [...] Esa es una manera de hacer periodismo que no es justo", lamentó.



Para él, los periodistas deben evitar cuatro "pecados": la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia.

El pontífice definió este último como "literalmente, el amor a la caca, amor a la cosa sucia, a los escándalos", explicó sin dar ejemplos concretos.



Sobre la difamación, Francisco afirmó que "si vos hace veinte años pegaste un resbalón en la vida [...], no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya y bien resarcida".



Además, lamentó que "los medios de comunicación tienen tanto poder frente a las masas, frente a la gente, que pueden calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio?".



Esta peculiar lista de estos pecados capitales de la prensa formulada por el papa se completa con "la desinformación", es decir: "si dando la noticia, te doy la mitad no más, la otra mitad no la doy".