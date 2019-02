¿Por qué "El Chapo" Guzmán no puede recibir la pena de muerte?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -Con una condena de cadena perpetua sobre su espalda, que enfrentaría si el juez así lo decide, Joaquín "El Chapo Guzmán no puede ser condenado a pena de muerte pero, ¿por qué?



De acuerdo con el tratado firmado entre Estado Unidos y México en 1978, “cuando la ofensa por la que se requiere la extradición sea castigable con la pena de muerte bajo las leyes de quien la pide pero las leyes de a quien se le pide no lo permitan, podrá ser denegada a menos que se asegure que no se impondrá y, si se impone, no se ejecutará”.



En otras palabras, en México no se permite la pena de muerte por lo que a "El Chapo", por ser mexicano, no se le puede aplicar en EE UU.



El artículo 22 de la Constitución de México prohíbe “las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes” y otros castigos.



El gobierno mexicano dijo haberse asegurado de que "El Chapo" no sería condenado a muerte en Estados Unidos.



El líder del Cártel de Sinaloa fue hallado culpable de 10 cargos que fueron presentados en su contra por la Fiscalía de Estados Unidos y enfrenta una cadena perpetua.



El próximo 25 de junio el juez decidirá la condena para el capo más buscado de todos los tiempos.

