Alcalde gay entra en la pugna por ser presidente de los Estados Unidos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El alcalde de la ciudad de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, anunció este miércoles que se subirá a la carrera por la candidatura demócrata para las elecciones de 2020, que lo podría convertir en el primer aspirante presidencial gay de la historia en Estados Unidos.



Aunque es poco probable, si consiguiera ganar las elecciones, el político de 37 años, un reservista de la Marina que pidió licencia de su trabajo como alcalde para servir en Afganistán, sería también el comandante en jefe más joven.



El alcalde se suma a una lista de demócratas que aspiran a enfrentarse a Donald Trump en las presidenciales de 2020, entre ellos las senadoras Elizabeth Warren, Kamala Harris y Kirsten Gillibrand, así como Julian Castro, exsecretario de vivienda de Barack Obama, de origen latino.



"Obviamente no me estoy subiendo a este escenario como la persona más conocida", dijo en una conferencia de prensa el alcalde, que va por su segundo mandato.



"Pero pertenezco a un partido cuya característica ha sido siempre buscar voces frescas, un nuevo liderazgo y grandes ideas. Y creo que de eso se tratará en 2020", aseguró Buttigieg.



"Más que improbable"

En un video de casi dos minutos publicado online, Buttigieg se describió como un reformista -de hecho se ganó varios elogios por recuperar a la pequeña ciudad de Indiana desde la alcaldía- de la generación milenial que mira al futuro.



No menciona a Trump, pero ataca en cambio a lo que llama el "show" de Washington: "La corrupción, la lucha, las mentiras, la crisis. Tiene que terminar".



"Somos la generación que vivió los tiroteos en las escuelas, que sirvió en las guerras después del 11-S. Y somos la generación que puede ser la primera en ganar menos que nuestros padres, salvo que hagamos algo diferente", indicó.



Buttigieg fue elegido alcalde cuando tenía 29 años. Nació y creció en South Bend, estudió en Oxford y se graduó en historia de la Universidad de Harvard. El año pasado se casó con Chasten Glezmen, un docente.



Desde hace años es mencionado como un potencial candidato presidencial. En junio de 2016 The New York Times publicó un perfil suyo titulado: "¿El primer presidente gay?".



Se espera que en los próximos días se vayan sumando aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata, entre ellos el exvicepresidente Joe Biden, el senador Cory Booker, el excongresista Beto O'Rourke y el senador Bernie Sanders.



"Más que improbable, pero este gay de 37 años, veterano de guerra de Afganistán, tiene una historia extraordinaria", escribió en Twitter David Axelrod, un exasesor del expresidente Obama.