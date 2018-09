California pide a Trump no revertir estándares vehiculares

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Funcionarios de California exigieron el lunes que el gobierno de Donald Trump dé marcha atrás a un plan para relajar los estándares nacionales de rendimiento de combustible, ya que _dijeron_ dañaría la salud de las personas y exacerbaría el cambio climático.



Ante ese panorama, el estado, que ha asumido el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, podría fijar sus propios estándares de rendimiento de combustible, lo que podría trastocar a la industria automotriz. El gobierno federal intenta impedir que tal cosa ocurra.



“California tomará todas las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo y cumplir la ley”, dijo Mary Nichols, presidenta del Consejo de Recursos del Aire de California, durante una audiencia con funcionarios federales en una región del centro de California que tiene uno de los peores niveles de contaminación del aire de la nación.



El fiscal general del estado, Xavier Becerra, dijo que California no podría permitirse retirarse de la lucha contra el cambio climático, debido a los incendios forestales y la incidencia de asma entre los niños del Valle de San Joaquín, donde habitantes, ambientalistas y funcionarios estatales testificaron en la primera de tres audiencias sobre el plan de estándares de rendimiento de combustible.



La propuesta anunciada por el gobierno de Trump en agosto congelaría los estándares federales de rendimiento en los niveles ordenados por el gobierno de Barack Obama para 2020.



Según el plan aprobado por el gobierno de Obama, el rendimiento estándar subiría a 15 kilómetros por litro (36 millas por galón) para 2025, lo que es 4 kpl (10 mpg) más alto que el requerimiento actual.



Los funcionarios del gobierno dicen que relajar las normas hará que los vehículos sean más asequibles, lo cual a su vez haría que vehículos más seguros lleguen más rápido al mercado.

Un grupo de la industria automotriz dijo que apoya los incrementos anuales al rendimiento de gasolina, pero no dijo por cuánto.



Los clientes no compran vehículos más eficientes, dijo en un testimonio preparado para la audiencia Steve Douglas, director de energía y medio ambiente de la Alianza de Fabricantes de Automóviles. El grupo representa a General Motors, Fiat, Fiat Chrysler, Volkswagen, BMW y otras armadoras.



“Nadie gana si nuestros clientes no compran los nuevos productos de alta eficiencia en nuestras agencias”, decía el testimonio por escrito. “Nuestros estándares deben tomar en cuenta la disposición y capacidad para pagar por nuevas tecnologías para que se produzcan todos los beneficios de los vehículos nuevos”.



Ambientalistas protestaron afuera del salón donde se llevó a cabo la audiencia, sosteniendo carteles que decían: “Autos limpios = Aire limpio" y "Autos limpios ya".



Paul Gipe, de 67 años, y su esposa Nancy Nies, de 69, manejaron al lugar desde la ciudad de Bakersfield para protestar en contra de la medida.



“Es un paso atrás y sería declarar que la polución es aceptable”, dijo Gipe, quien escribe sobre energía renovable en su sitio web.