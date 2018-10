Donald Trump advierte a la caravana de migrantes que tropas defenderán la "frontera sagrada"

Redacción

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles la movilización del ejército para impedir que la caravana de migrantes atraviese la "frontera sagrada".



En una serie de tuits el magnate puntualizó “Nuestro ejército está siendo movilizado en la frontera sur. Vendrán muchas más tropas. NO vamos a dejar que estas caravanas, que también están formadas por algunos matones muy malos y miembros de pandillas, en los EE.UU. Nuestra frontera es sagrada, deben entrar legalmente. ¡Den la vuelta!".

Our military is being mobilized at the Southern Border. Many more troops coming. We will NOT let these Caravans, which are also made up of some very bad thugs and gang members, into the U.S. Our Border is sacred, must come in legally. TURN AROUND! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2018







Además, sobre el ingreso de la caravana dijo que pese a que “los soldados mexicanos lastimados, no pudieron, o no quieren parar la caravana. Deben detenerlos antes de que lleguen a nuestra frontera”.

The Caravans are made up of some very tough fighters and people. Fought back hard and viciously against Mexico at Northern Border before breaking through. Mexican soldiers hurt, were unable, or unwilling to stop Caravan. Should stop them before they reach our Border, but won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2018







Las duras advertencias de Trump se producen después de que miles de migrantes, que llevan más de dos semanas avanzando desde Honduras y otros países centroamericanos, buscan llegar a Estados Unidos.



No es la primera vez que Trump escribe en Twitter que en la caravana hay miembros de pandillas. En sus amenazas siempre recalca que no permitirá la "invasión" de migrantes a Estados Unidos y que desplazará efectivos militares en la frontera.

El pasado lunes el ejército estadounidense anunció que planea enviar al menos 5,200 soldados adicionales a la región fronteriza del sudoeste, que se sumarán a otros 2,100 efectivos de la Guardia Nacional movilizados en abril por solicitud de la administración Trump.