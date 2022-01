Luis Redondo asegura que "empleado de JOH" pretende blindar al oficialismo en el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El diputado del Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo, no le ganó el pulso a Jorge Cálix por la presidencia del Congreso Nacional de Honduras y horas después del zafarrancho dijo que todo lo que ocurrió este viernes en la cámara legislativa es un plan para blindar al oficialismo en la "impunidad".

"Cada voto y cada decisión en el Congreso Nacional tiene un precio, ya no pueden haber instituciones bancarias detrás de los votos dentro del Congreso, ya no puede haber narcotráfico detrás de cada decisión del Congreso", expresó ante diversos medios de comunicación.



El parlamentario, además, aseguró que no le sorprende la reacción de sus compañeros, pero sí le sorprende cómo “Juan Orlando Hernández metió mano con Leonel Ayala”.

Para Redondo, todo se consumó cuando Ayala le negó la palabra al diputado Rasel Tomé, quien llevaba la propuesta de la moción que iba a proponerlo a él y a los demás representantes ungidos por Xiomara Castro.

Redondo además mencionó que el ministro de Gobernación, a quién tildó como “empleado” de Juan Orlando Hernández, le pretende dar la junta directiva al oficialismo para continuar blindados y en la “impunidad”.

Zafarrancho

La elección de la junta provisional del Poder Legislativo se desarrolló de forma caótica, algo que ya se avizoraba.

Aunque desde hace algunos meses se conoció que Luis Redondo era el candidato más fuerte, la diputada del Partido Libre, Beatriz Valle, propuso a Jorge Cálix para la titularidad y la logró con 85 votos. La decisión de los congresistas generó caos y anarquía dentro del hemiciclo.

Ante estos actos de barbarie en uno de los poderes del Estado, los parlamentarios comenzaron con los dimes y diretes en las redes sociales. Uno de ellos fue Redondo, quien aseguró que el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, fue parte de estos actos de corrupción al aceptar la moción sin haber votado, como lo marca la ley.

