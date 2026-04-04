¿Se puede comer carne o se debe guardar ayuno el Sábado de Gloria?

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy 4 de abril Honduras conmemora el Sábado de Gloria, en la recta final de la Semana Santa 2026, y entre muchos religiosos y tradiciones una duda salta a la vista y es si hoy ¿Se puede comer carne o no?
La Semana Santa es una de las fechas más importantes para la Iglesia Católica a nivel muncial, especialmente el Sábado de Gloria, debido a que representa la espera de los fieles a la llegada del tercer día, el día de la resurrección de Jesucristo, luego que muriera en la cruz, durante el Viernes Santo.
Una de las dudas más frecuentes que tiene muchos católicos es si se puede comer carne o si se debe guardar ayuno, si es considerado o no como un pecado, o debería abstenerse de su consumo como un símbolo de respeto.
Cabe resaltar para iniciar que en estas fechas la iglesia pide a los creyentes católicos guardar ayuno, e incluso abstenerse de carne roja, por lo que no se puede consumir res, cerdo, cordero, cabra y venado, entre otras.
Por ejemplo, el Viernes Santo es una de las conmemoraciones más importantes, debido a que fue el día en el Jesucristo murió en la cruz, por lo que está prohibido comer carne.
Además, según el Código de Derecho Canónico, en el canon 1251 “todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal”.
Pero, ¿Se puede comer carne este Sábado de Gloria?
Aquí entra un debate, pues se adopta como un día de luto por la muerte de Jesucristo, por lo que muchos optan por consumir pescado o mariscos; sin embargo, algunos consideran que en esta fecha ya se puede comer carne, pues el Viernes Santo ya pasó, por lo que actualmente se deja a la consideración de cada persona.
En cuanto al ayuno pascual este sí “debe mantenerse sagrado”.