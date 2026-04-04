¿Se puede comer carne o se debe guardar ayuno el Sábado de Gloria?

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy 4 de abril Honduras conmemora el Sábado de Gloria, en la recta final de la Semana Santa 2026, y entre muchos religiosos y tradiciones una duda salta a la vista y es si hoy ¿Se puede comer carne o no?

La Semana Santa es una de las fechas más importantes para la Iglesia Católica a nivel muncial, especialmente el Sábado de Gloria, debido a que representa la espera de los fieles a la llegada del tercer día, el día de la resurrección de Jesucristo, luego que muriera en la cruz, durante el Viernes Santo.

Una de las dudas más frecuentes que tiene muchos católicos es si se puede comer carne o si se debe guardar ayuno, si es considerado o no como un pecado, o debería abstenerse de su consumo como un símbolo de respeto.