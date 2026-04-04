Arzobispo de Tegucigalpa llama a vivir el silencio y la oración en Sábado Santo

Tegucigalpa, Honduras.- El arzobispo de Tegucigalpa, Vicente Nácher Tatay, compartió un mensaje con motivo del Sábado Santo, destacando el significado de esta jornada dentro de la tradición cristiana como un tiempo de silencio, espera y reflexión.

“El Sábado Santo es un día de silencio y espera. Cristo está muerto y sin él una gran soledad invade todo”, expresó el prelado, al referirse al sentido espiritual de esta fecha. Añadió que, aunque “podría parecer una jornada vacía y en cierto modo asume un gran vacío, no es un tiempo sin sentido, porque su muerte fue por amor y, por lo tanto, una oblación de amor”.

En sus declaraciones, el arzobispo subrayó el carácter voluntario del sacrificio de Cristo. “No lo mataron, sino que él se dejó dar muerte. Algunos, pensando en que serán como dioses, quisieran matar a Dios, pero eso es imposible, porque no puedes matar al que ha muerto por ti”, manifestó.

Asimismo, señaló que este día está marcado por la tristeza, pero también por la esperanza. “Ciertamente, hoy es un día en el que nos entristece la pérdida y nos sostiene la esperanza”, indicó.