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Solemne procesión del Santo Entierro recorre el centro de Tegucigalpa este Viernes Santo

Fieles católicos acompañan con devoción el recorrido organizado por la iglesia El Calvario, en una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa en la capital

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 20:20
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La iglesia El Calvario dio inicio este Viernes Santo -4 de abril- a la tradicional procesión del Santo Entierro en el centro de Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado
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La actividad conmemora el entierro de Jesús tras su crucifixión, una de las fechas más significativas del calendario cristiano.

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Desde tempranas horas, cientos de fieles católicos se congregaron en las calles capitalinas para participar y observar el recorrido.

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El ambiente estuvo marcado por el recogimiento, la fe y el respeto que caracteriza esta solemne tradición religiosa.

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La procesión avanzó por las principales calles del centro histórico, acompañada por marchas fúnebres.

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Entre los asistentes destacó la participación del alcalde Juan Diego Zelaya, quien acudió junto a su pareja y colaboradores municipales.

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El edil se unió al recorrido como muestra de respaldo a las tradiciones religiosas y culturales de la capital.

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Los asistentes caminaron en silencio, acompañando las imágenes que representan el momento del entierro de Jesucristo.

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Las calles se transformaron en un espacio de reflexión, donde la devoción se hizo evidente en cada paso.

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La actividad forma parte de las celebraciones de Semana Santa, consideradas una de las expresiones más importantes de la fe cristiana.

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Durante el recorrido, se observó la participación de familias completas, jóvenes y adultos mayores.

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Muchos fieles aprovecharon la ocasión para elevar oraciones y cumplir promesas personales.

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El padre de la iglesia El Calvario destacó el valor espiritual de esta tradición durante la jornada.

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“Nos reunimos para orar y rescatar la tradición popular de nuestros pueblos”, expresó el religioso.

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Asimismo, señaló que la representación busca invitar a la reflexión sobre la pasión y muerte de Jesucristo.

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La procesión del Santo Entierro continúa consolidándose como una de las manifestaciones religiosas más emblemáticas de Tegucigalpa.

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