Luis Redondo asegura que los diputados de Libre cumplirán el acuerdo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, dijo que está seguro que los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) cumplirán el acuerdo para que él sea electo presidente del Congreso Nacional.



“Los términos principales de este convenio son los que tenían que ver con el Poder Legislativo, donde se estableció que sin importar el número de diputados que sacara cualquiera de las fuerzas políticas, incluyendo el Pinu, se iba a integrar la junta directiva y que Salvador Nasralla iba a designar al titular del Congreso Nacional”, explicó Redondo.

Seguidamente, expresó que “a mí no me molesta, que algunos militantes de Libre no estén de acuerdo con lo pactado, me da mucho pesar que no reconozcan el acuerdo porque el electorado es el que pierde la esperanza política”.



Sin embargo, señaló que “cuando no somos coherentes con las cosas que decimos y que nuestro actuar no va acorde a las palabras, quien rompe un acuerdo puede también romper algo que es ley, es algo de honor”.

Reunión

El coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, convocó a una reunión a los diputados de su partido para solicitar el apoyo del ungido de Salvador Nasralla y cumplir con el llamado "acuerdo del pueblo".



Sin embargo, hay un grupo de diputados que se han alejado de la línea partidaria y piden se respete la separación de poderes, además han manifestado abiertamente que desconocen el acuerdo entre Nasralla y Libre.

Para el caso, la diputada electa, Beatriz Valle, confirmó que hay un sector de Libre que aún no sabe si asistirá a reunión la reunión convocada por Manuel Zelaya, para tratar la presidencia del Congreso Nacional y el acuerdo con el PSH.



"Nosotros lo que andamos peleando es la separación e Independencia de poderes", expresó la diputada, quien además ha propuesto a Jorge Cálix para que presida la máxima magistratura.

