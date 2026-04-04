Tomás Zambrano no denunció red de espionaje de Rusia contra el gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, denunció una red de espionaje de Rusia en contra del gobierno del presidente Nasry Asfura. Sin embargo, la información es falsa. Zambrano confirmó a EH Verifica que no realizó tales declaraciones. Asimismo, el arte utilizado en la publicación fue modificado a partir de uno difundido por el medio Político Latam, en el que no se hace referencia ni a Zambrano ni al gobierno de Honduras. “Diputado Zambrano;“ Fuentes de inteligencia hondureña me confirman que Mel y Rusia están espiando el gobierno del partido nacional para hacerlo quedar mal ante la población hondureña”, dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook compartida más de 40 veces desde el 3 de abril de 2026.

Tomás Zambrano es el actual presidente del Congreso Nacional de Honduras para el período 2026–2030. Es miembro del Partido Nacional de Honduras y ha ejercido como diputado desde 2010 en representación del departamento de Valle, consolidando una trayectoria prolongada dentro del Poder Legislativo. A lo largo de su carrera, Zambrano ha ocupado distintos cargos dentro del Congreso, destacándose por su participación activa en debates legislativos y por su rol dentro de la estructura de su partido. Durante el período 2022–2026 fue una de las principales figuras de oposición, lo que fortaleció su posicionamiento político a nivel nacional.

Cita falsa

Una búsqueda con las palabras clave “Tomás Zambrano + denuncia + espionaje + Rusia + gobierno Nasry Asfura” no arrojó resultados en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta afirmación viral. Se realizaron además pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. EH Verifica revisó las cuentas oficiales del Congreso Nacional en Facebook y X , así como las de Tomás Zambrano ( Facebook , Instagram y X ), sin encontrar publicaciones relacionadas con la supuesta declaración viral. Además, se analizó el perfil que difunde la desinformación y se constató que comparte este tipo de contenidos de forma recurrente, sin citar fuentes oficiales. Al ser consultado por EH Verifica, Zambrano confirmó que no realizó esa declaración. "Totalmente falso", aclaró el titular del Legislativo.

Arte manipulado

EH Verifica realizó una búsqueda inversa con Google Lens y confirmó que el arte gráfico que contiene la cita viral fue manipulado a partir de un posteo del medio Político Latam, difundido el 3 de abril de 2026.