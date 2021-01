¿Cuántos dispositivos pueden ver Disney Plus al mismo tiempo?   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de varios meses de espera, Disney Plus llegó a Latinoamerica en noviembre. Todos los contenidos producidos por Disney y demás franquicias (Star Wars, Marvel, Pixar y National Geographic) ahora están en un mismo lugar: Disney Plus.



Ahora, la mayor parte del mundo se deleita con la magia de las producciones del ratón valiente. Si ya tienes tu cuenta o piensas adquirir una tienes que tener en cuenta algunos detalles para que disfrutes de la mejor manera la experiencia en Disney Plus.

En estas plataformas de streaming los suscriptores se hacen dos interrogantes importantes:



¿Cuántos perfiles se pueden crear en una cuenta?



Con una sola suscripción se pueden aperturar 7 perfiles para gozar de todos los contenidos que Disney Plus ofrece y desees ver en el momento que sea y desde cualquier aparato inteligente. El servicio exclusivo de Disney contiene películas, series, documentales y también contenidos producidos para los suscriptores latinoamericanos.

¿En cuántos dispositivos se pueden ver Disney Plus simultáneamente?



Similar a los demás servicios de video pagados, Disney Plus permite tener la cuenta abierta en 4 dispositivos.



Con el objetivo de no frenar la diversión y limitar a los integrantes de las familias a dejar de ver su película, serie o programa de TV, la plataforma permite varios dispositivos para que cada uno siga disfrutando su producción favorita en el momento que más deseen y no se interrumpan los unos a los otros.



Finalmente, con respecto a las descargas Disney Plus permite hacerlas en al menos 10 dispositivos, pero el ver series y películas al mismo tiempo solo es autorizado en 4 aparatos.

¿Cuánto debo pagar por una cuenta en Honduras?

Los hondureños que deseen adquirir Disney Plus tendrán que pagar 5.99 dólares (145.62 lempiras al cambio del jueves 28 de enero de 2021) al mes.



Si desea el plan anual, la empresa le regala un descuento y solo pagará 59.99 dólares (1,456 lempiras) por los 12 meses.



La ventaja de este servicio, es que los usuarios pueden cancelarlo en el momento que deseen y no habrán multas por dejar de pagarlo.