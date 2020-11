Disney+ recibe divertida felicitación de Netflix

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-"Hola, @disneyplusla. ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata", con este divertido mensaje Netflix le dio la bienvenida a Disney+ Latinoamérica.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Netflix envió el mensaje a la recién estrenada plataforma, que tomó a muchos por sorpresa, tomando en cuenta que ahora son competencia.

Por su parte Disney Channel respondió al mensaje con un corazón y un emoji de enamorado.

Para muchos la respuesta fue considerada algo simple y fría como este usuario que escribió “chicos de Disney para ser el canal más feliz del mundo bastante amarga su respuesta”.





Estreno

Disney+- plataforma online para ver películas- llega a Latinoamérica un año después de haberse estrenado en Estados Unidos.

Según informaron en conferencia de prensa, Disney+ tiene la intención de impulsar el talento local y distribuirlo alrededor del mundo.

A partir del 17 de noviembre, la plataforma Disney+ está disponible en México y Latinoamérica.

Presenta contenido exclusivos como la serie The Mandalorian, para los fanáticos del Universo de Star Wars, las películas originales como Soul o The One and Only Ivan o las series del Universo Cinematográfico Marvel como WandaVision, Marvel 616, Loki o What If…?.



Además cuenta con acceso a contenidos exclusivos de sus series y producciones originales, tales como el detrás de cámaras, entrevistas o películas nunca antes presentadas, así como la personalización de hasta siete perfiles diferentes con avatares exclusivos para la región.

