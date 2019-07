JOH sobre disturbios en la UNAH: "Yo miré cómo las bombas molotov estallaban sobre las cabezas de los policías"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En relación a los disturbios del lunes en la UNAH, donde uniformados hirieron de bala a cuatro estudiantes al ingresar a Ciudad Universitaria, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este martes que el hecho ya está siendo investigado, sin embargo, lamentó el uso de bombas molotov contra los uniformados.



"El hecho está en investigación, pero aquí hay un tema sobre el uso proporcional de la fuerza, yo miré cómo las bombas molotov estallaban sobre las cabezas de los policías", manifestó Hernández.

El mandatario expresó que todos tienen derecho a la protesta, "pero cuando ya transgrede su derecho, ya no se justifica y el Estado debe garantizar la seguridad".



“Me han dicho que ven algunos con chalecos de supuestas organizaciones de Derechos Humanos y lo que llevan en las mochilas son bombas molotov y piedras”, denunció.



El presidente aseguró que los policías que cubren las protestas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras andan desarmados, expuestos solo con su escudo. "No andan con armas letales, pero ¿qué tipo de artefactos estaban usando en contra de los policías y transeúntes?”.



"MEU es un grupo de radicales que ha tenido a la UNAH de rodillas por más de 10 años, estas cosas no las dicen, pero si no atacamos la raíz del problema esto no se resolverá, hay que llamar las cosas por su nombre", sostuvo.



Por último, JOH, en entrevista para el programa Frente a Frente, advirtió que "si siguen creyendo que los encapuchados son unos querubines o angelitos con arpas, nunca vamos a solucionar el problema, hay que enfrentar la realidad".

