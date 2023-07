Restaurante Bar Tamales Catrachos en Madrid, el sueño cumplido de Claudia Cortés

MADRID, ESPAÑA.- El camino hacia el éxito no fue fácil para Claudia Gabriela Cortés , quien dejó su tierra catracha con la determinación de compartir la riqueza de la cocina hondureña con el mundo.

“A los tres años y medio de estar aquí, pude mandar a traer a mis hijos y fue ahí donde tuve que trabajar más porque tener aquí los tres niños era más difícil. Entonces se me ocurrió la idea de vender tamales”, relató.

Y agregó que cada vez que iba cargando esas bolsas pesadas, ella decía “‘algún día voy a tener mi bar y no voy a andar así’. Y lo logré, ya que gracias a Dios tuve la oportunidad de encontrar este local y fue muy fácil obtenerlo”.

“Abrí una página en Facebook y le mandé la solicitud a varias personas que yo veía que vivían aquí en Madrid y así me fueron contactando y haciéndome pedidos de más de 40 tamales y cada vez iban aumentando”, recordó.

A pesar de la desalentadora situación, Claudia no se rindió. Mantuvo su fe en su cocina y continuó esforzándose por dar a conocer su propuesta culinaria única en la zona.

“Yo pensé que iba a ser fácil (abrir su local) porque ya era conocida en el lugar porque vendía tamales. Recuerdo que el primer día solo vino una amiga y me compró un tamal y se tomó un café y eso fue todo”, recordó.

Aunque tener su propio local llamado “Bar Tamales Catrachos” ahora es un testimonio vivo de su perseverancia, no todo fue color de rosa para Claudia, pues también vivió momentos duros durante su emprendimiento.

La hondureña contó que no ha sido fácil conseguir clientes madrileños, ya que en la zona donde se localiza su negocio impera el racismo contra los latinos.

“La aceptación de españoles sobre el bar no ha sido muy buena, ya que en la zona donde vivo hay bastantes españoles y a veces hasta han llamado a la policía cuando ven gente aquí, sin embargo, eso no me detendrá para lograr mis objetivos”, manifestó con mucha determinación.