El éxito de DLuzitasShop: olanchana revoluciona la industria de la belleza en Estados Unidos

CONNECTICUT, ESTADOS UNIDOS.- Lo que resalta a las mujeres olanchanas es su tenacidad y liderazgo y Luz Martínez no se quedó atrás. Hace cinco años emigró a Estados Unidos con su esposo, con el objetivo de sacar adelante a su familia y hoy se ha convertido en todo un referente en el mundo de la moda con su exitoso negocio en línea, DLuzitasShop. Esta emprendedora visionaria ha logrado cautivar a miles de mujeres con su propuesta dedicada a realzar la belleza femenina a través de prendas y accesorios únicos que dispone dentro de su tienda.









Luz Martínez, oriunda de Olancho, el departamento más grande de Honduras, “¡como de que no!”, contó al equipo de EL HERALDO que hace 20 años, cuando vivía en Tegucigalpa, trabajaba para una institución bancaria en la que laboró durante 20 años, sin embargo, luego fue despedida.

“Fue ahí donde inicié mi trayectoria como emprendedora, tras ser despedida invertí parte de mis prestaciones para poner un pequeño kiosko en un centro comercial, donde vendía accesorios y carteras para mujer”, narró. A Luz siempre le ha gustado servir a las personas a través de las ventas porque es “resolverle un problema a las personas”, dijo. “Este kiosko fue un completo aprendizaje para mí, ya que no tenía conocimiento de cómo funcionaban los negocios pero me atreví. Yo no sabía lo que era una factura, pagar impuestos pero poco a poco fui aprendiendo en el proceso”, explicó al recordar también que tuvo que cerrar su negocio tres años después debido a la poca afluencia de personas en el centro comercial.

“Continué visitando a mis clientas a domicilio, enviándoles fotografías para seguir dándoles seguimiento y continuar vendiendo”, relató.

Junto con su esposo, emprendieron camino hacia Estados Unidos hace cinco años

Luz Martínez y su esposo tomaron la decisión de dejar atrás su hogar para buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Con determinación y perseverancia, lograron establecerse en ese país y comenzaron a construir lo que sería su nueva vida. “Recibíamos palabras confortables de algunas personas pero otras nos decían cosas negativas, pero eso nunca nos detuvo”, narró Luz.

El camino no fue fácil y su primer trabajo fue limpiando casas. “Yo pensé que era solo barrer y ya, pero no, acá es totalmente diferente y ahora obtuve mi título como limpiadora de casa porque me hice experta y todo lo que aprendí lo practico en mi hogar”, contó. Pero lo que Luz quería era emprender su propio negocio y ha sido esa pasión lo que ha llevado a alcanzar grandes logros. Ha sabido adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades que se les presentan. “Saqué un curso para aprender a poner uñas y por un año me dediqué a ese negocio. Después me salió una oportunidad de cuidar a un adulto mayor, de cuidar a bebés y con lo que ahorré de esos trabajos comencé con la idea de pedir online prendas para mujeres”, explicó Luz y este sería el inicio de DLuzitasShop.

“Siempre había tenido la mentalidad de invertir”

Luz Martínez no solo ha encontrado el éxito en el mundo empresarial, también ha dejado un impacto positivo en la comunidad. “Traje ropa primero para mí, como para hacer pruebas para ver cómo era y no arriesgarme tanto. Luego, mi familia y amigas cercanas me hacían halagos sobre la ropa que andaba y yo les decía ‘yo los vendo’, narró al recordar cómo fueron sus primeras ventas y cómo iban incrementando porque también publicaba en redes sociales.







Sin embargo, Luz quería hacer algo más y darle un plus a su negocio, por lo que comenzó a educarse, tomar cursos y leer libros para crear una sólida presencia en línea y una estrategia de marketing eficaz hasta incorporar su negocio a las redes sociales con la página “DLuzita”, ya que sus clientas así la llamaban de cariño.

“Recuerdo que cuando abrí mi página e hice mi primer live de ventas, se conectaron diez personas y siete eran mis parientes, pero recuerdo que durante el en vivo saqué tres ventas lo que para mí fue una gran victoria porque la página era nueva”, contó con mucho orgullo. Su compromiso con la calidad de los productos, el excelente servicio al cliente y la promoción de su negocio han sido clave para su éxito. “Fuimos creciendo más a través de recomendaciones de clientas y también yo le metía publicidad para lograr llegar a más personas e incrementar las ventas”, manifestó Luego de un año, Luz quiso dar otro gran paso y patentó su nombre en Connecticut, estado donde reside, para que su negocio creciera más y lo inscribió como DLuzitasShop. “Elegí Luzita porque mi nombre es Luz, pero casi siempre me llaman Luzita. Con ese nombre estamos hace un año en todas las plataformas digitales”.

Instagram

De las ventas a través de redes sociales a tener su propio dominio web

“DLuzitasShop ya cuenta con una página web, la cual es www.dluzitasshop.com donde las chicas ya pueden ir directamente ahí para adquirir nuestras prendas y no esperar hasta que yo haga un live de ventas”, contó emocionada Luz y también recalcó que en la página se hacen envíos a todo Honduras, Guatemala, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico.

“A cada clienta trato de aportarle un valor, no solo vendiéndole una prenda sino de estar en comunicación continua y dar esa milla extra” para realzar la belleza de las mujeres de una manera auténtica y positiva.







Su historia de éxito es un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan emprender y dejar huella en el mundo empresarial.

“Cuando disfrutas algo, no se vuelve carga”

Dios, su esposo, su familia y sus clientas han sido pilares fundamentales. Reconoce que sin ellos, el éxito que ha alcanzado hasta ahora no habría sido posible. Sin embargo, también enfrenta desafíos diarios que debe enfrentar y superar. “El reto más grande que he tenido que enfrentar es seguir trabajando a tiempo completo y tener mi emprendimiento al mismo tiempo. Es pesado, pero no es imposible ya que cuando disfrutas algo, no se vuelve carga”, explicó Luz.

“’Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar...’ es una frase que me ha inspirado ya que hay mucha razón en ella, hay que seguir nuestros sueños poniendo a Dios primero. pero también luchando por nuestros sueños y nunca rendirse hasta lograr nuestros objetivos.” Luz Martínez se ha convertido en un modelo a seguir para otros emprendedores, especialmente para las mujeres que desean hacer realidad sus sueños y seguir sus pasiones. Es por ello que ‘Luzita’ recibió un reconocimiento por su emprendimiento en The Universal Awards en una edición que se llevó a cabo en mayo de 2023. Su historia de superación y determinación es un recordatorio de que los sueños pueden hacerse realidad, incluso en circunstancias desafiantes.