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Intentó asfixiar a su hijo: Deportan a hondureña condenada en Nueva York

La mujer, originaria de Olancho, cumplió una condena de 10 años en Estados Unidos antes de ser expulsada del país

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 17:02
Intentó asfixiar a su hijo: Deportan a hondureña condenada en Nueva York

Según el expediente judicial, la acusada intentó asfixiar al bebé utilizando una almohada poco después del nacimiento.

 Foto: Cortesía

Nueva York, Estados Unidos.- Una hondureña originaria de Olancho fue deportada a Honduras tras cumplir una condena en Estados Unidos por intentar asfixiar a su hijo recién nacido.

La mujer fue identificada como Soili Xiomara Aparicio Santos, quien fue encontrada culpable en 2018 por intento de homicidio en un caso procesado en el condado de Suffolk, en Nueva York.

Según el expediente judicial, la acusada intentó asfixiar al bebé utilizando una almohada poco después del nacimiento.

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Inicialmente, Aparicio Santos fue condenada a 16 años de prisión, pero posteriormente una corte redujo la pena a 10 años tras una apelación presentada por su defensa.

Además del cargo de intento de homicidio, también enfrentó acusaciones por agresión y poner en peligro a un menor.

La hondureña cumplió la sentencia en el Centro Correccional Taconic, ubicado en Bedford Hills, Nueva York.

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De acuerdo con las autoridades migratorias, la mujer permanecía en territorio estadounidense sin un estatus migratorio legal.

Desde 2014 existía una orden final de deportación en su contra, la cual se ejecutó después de que recuperó su libertad el pasado 6 de abril.

La expulsión del país se concretó el 15 de abril, tras la coordinación entre distintas agencias estadounidenses.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre su llegada a Honduras o su situación actual en el país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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