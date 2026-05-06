Intentó asfixiar a su hijo: Deportan a hondureña condenada en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Una hondureña originaria de Olancho fue deportada a Honduras tras cumplir una condena en Estados Unidos por intentar asfixiar a su hijo recién nacido. La mujer fue identificada como Soili Xiomara Aparicio Santos, quien fue encontrada culpable en 2018 por intento de homicidio en un caso procesado en el condado de Suffolk, en Nueva York. Según el expediente judicial, la acusada intentó asfixiar al bebé utilizando una almohada poco después del nacimiento.

Inicialmente, Aparicio Santos fue condenada a 16 años de prisión, pero posteriormente una corte redujo la pena a 10 años tras una apelación presentada por su defensa. Además del cargo de intento de homicidio, también enfrentó acusaciones por agresión y poner en peligro a un menor. La hondureña cumplió la sentencia en el Centro Correccional Taconic, ubicado en Bedford Hills, Nueva York.