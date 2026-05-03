Hondureño informante de la MS-13 logra permanecer en Canadá por orden judicial

El migrante, identificado bajo las siglas FGH, solicitó mantener su identidad en reserva durante el proceso, petición que fue aceptada por la justicia canadiense sin objeción de la ministra de Inmigración, Lena Diab, al considerar que su exposición pública podría representar un riesgo significativo.

Ottawa, Canadá.- Un ciudadano hondureño que colaboró como informante contra la estructura criminal MS-13 obtuvo autorización para permanecer en Canadá , luego de que un tribunal ordenara suspender su deportación y proteger su identidad por razones de seguridad.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hondureño habría colaborado con autoridades proporcionando información clave sobre actividades de la MS-13, lo que lo colocaría en una situación de vulnerabilidad en caso de ser retornado a su país de origen.

El tribunal valoró estos elementos y determinó que existen condiciones que justifican la adopción de medidas especiales de protección, incluyendo la confidencialidad de su identidad y la suspensión temporal de cualquier orden de deportación mientras se resuelve su estatus migratorio.

La defensa del migrante argumentó que su papel como informante lo expone a posibles represalias, lo que fue considerado por las autoridades como un factor determinante para permitirle permanecer en territorio canadiense.

En ese sentido, la resolución judicial subraya la necesidad de garantizar la integridad del solicitante, en línea con los principios de protección internacional aplicados en casos donde existen amenazas creíbles contra la vida o seguridad de una persona.

Actualmente, el hondureño continúa en Canadá a la espera de una decisión definitiva sobre su estatus, bajo medidas de resguardo que limitan la divulgación de su información personal.

El caso pone de relieve la complejidad de los procesos migratorios vinculados a crimen organizado y evidencia cómo los sistemas judiciales pueden aplicar criterios excepcionales cuando se trata de proteger a personas en riesgo.