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Joven hondureño es deportado tras ser detenido por manejar sin licencia en Atlanta

Durante el proceso, las autoridades detectaron una orden de deportación vigente desde 2015, derivada de la inasistencia de su madre a una audiencia de asilo

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 15:11
Joven hondureño es deportado tras ser detenido por manejar sin licencia en Atlanta

El joven hondureño Axel Gerardo Archaga Ríos fue deportado el 30 de abril de 2026 desde Estados Unidos tras ser detenido por conducir sin licencia en Atlanta.

 Foto: Redes sociales

Atlanta, Estados Unidos.- Un joven hondureño de 18 años fue deportado a Honduras el pasado 30 de abril, luego de que autoridades migratorias en Estados Unidos confirmaran que tenía una orden final de deportación vigente desde 2015.

El compatriota, identificado como Axel Gerardo Archaga Ríos, fue detenido a finales de marzo en la ciudad de Dunwoody, en el área metropolitana de Atlanta, tras ser requerido por no respetar una señal de alto y conducir sin licencia, según reportó CNN en Español.

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Tras su arresto, las autoridades verificaron su estatus migratorio y detectaron una orden de deportación emitida hace más de una década, luego de que su madre no se presentara a una audiencia migratoria relacionada con una solicitud de asilo en 2015. Esto provocó que el caso fuera resuelto en ausencia.

El joven, quien cursaba estudios en la Dunwoody High School, fue trasladado posteriormente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Folkston, Georgia, donde permaneció bajo custodia mientras su defensa intentaba frenar su expulsión del país.

Su abogado, Alexandros Cornejo, presentó una moción para reabrir el caso de asilo, argumentando que la familia no acudió a la audiencia porque creía estar representada por un abogado que no contaba con licencia para ejercer. Asimismo, solicitó una suspensión temporal de la deportación.

Sin embargo, la petición no fue resuelta a tiempo y las autoridades migratorias ejecutaron la orden vigente, procediendo con la deportación del joven el pasado jueves.

El defensor legal advirtió que Archaga podría enfrentar riesgos en Honduras, debido a su contexto familiar y al hecho de haber crecido la mayor parte de su vida en Estados Unidos.

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A pesar de ello, la agencia migratoria determinó que no existían impedimentos legales activos que evitaran su remoción.

Hasta ahora, no se ha confirmado si la defensa continuará con acciones legales tras la deportación, mientras familiares del joven denuncian que fueron engañados por un supuesto abogado sin autorización para ejercer.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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