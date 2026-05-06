Cae supuesto "chirizo" cuando regresaba deportado desde México

Cortés, Honduras.- Un supuesto integrante de la banda delictiva conocida como "Los Chirizos", fue aprehendido cuando regresaba a nuestro país, tras ser deportado por autoridades migratorias de México.
El arresto se llevó a cabo el punto de control fronterizo de Corinto entre Honduras y Guatemala-, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, y estuvo a cargo de elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad de la Policía Internacional (Interpol) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
El sospechoso de pertenecer a esa estructura criminal fue identificado como Jairo Nazareth Sierra López, de 29 años de edad, originario del Distrito Central, con domicilio en el barrio El Reparto.
Las investigaciones preliminares indican que Jairo Sierra fue capturado por cuerpos de seguridad de México, pero no se detalló sí es que éste iba en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos o ya estaba radicado de forma permanente en el país azteca.
Delitos
El hondureño tiene orden de captura por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y almacenamiento de armas de fuego de uso prohibido. La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Penal de Tegucigalpa, el 16 de octubre de 2018.
Durante el procedimiento de captura, los agentes policiales le informaron sobre sus derechos como detenido y posteriormente fue trasladado hasta la capital para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente, donde se dará inicio al proceso judicial correspondiente.
La audiencia de declaración de imputado, momento procesal en el que le informarán sobre los cargos que le imputa el Ministerio Público (MP), se desarrollará mañana jueves.