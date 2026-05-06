Cae supuesto "chirizo" cuando regresaba deportado desde México

Cortés, Honduras.- Un supuesto integrante de la banda delictiva conocida como "Los Chirizos", fue aprehendido cuando regresaba a nuestro país, tras ser deportado por autoridades migratorias de México.

El arresto se llevó a cabo el punto de control fronterizo de Corinto entre Honduras y Guatemala-, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, y estuvo a cargo de elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad de la Policía Internacional (Interpol) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

El sospechoso de pertenecer a esa estructura criminal fue identificado como Jairo Nazareth Sierra López, de 29 años de edad, originario del Distrito Central, con domicilio en el barrio El Reparto.