  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ejecutan nueve allanamientos contra “Los Chirizos” por extorsión digital

Son nueve allanamientos de morada que se llevan a cabo en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán con el objetivo de capturar a varios miembros del grupo delictivo

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 08:10
Ejecutan nueve allanamientos contra “Los Chirizos” por extorsión digital

Varias viviendas fueron allanadas en la capital.

 Foto: Cortesía MP

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos nueve allanamientos contra integrantes de la estructura criminal denominada “Los Chirizos”, señalada por su presunta participación en delitos de extorsión mediante el uso de billeteras electrónicas, se llevan a cabo este miércoles en varios puntos del país.

A través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), por medio de la Sección Antiextorsión, se coordinan nueve allanamientos de morada en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán con el objetivo de capturar a varios miembros del grupo delictivo.

Ramiro Muñoz es juramentado como director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico

Según detalló el Ministerio Público, las investigaciones establecen que los sospechosos estarían vinculados a un esquema de extorsión en el que la víctima fue amenazada para realizar depósitos de dinero a través de plataformas electrónicas.

El MP indicó que el caso inició tras la denuncia presentada por el afectado, quien manifestó que desde septiembre de 2024 comenzó a ser víctima de extorsión, luego de que presuntos integrantes de la banda llegaran hasta su centro de trabajo y dejaran un teléfono celular para mantener comunicación directa.

Posteriormente, la víctima recibió llamadas en las que le advertían que, de no cumplir con las exigencias económicas, atentarían contra su vida o la de sus familiares. Como consecuencia de las amenazas, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 realizó múltiples transferencias de dinero mediante billeteras electrónicas.

“El afectado realizó más de 30 transferencias, pagando un total superior a 104 mil lempiras”, señaló el Ministerio Público, agregando que los fondos eran enviados a cuentas bancarias registradas a nombre de personas investigadas que presuntamente forman parte de la organización criminal, además del uso de monederos electrónicos.

Honduras crea oficina para fortalecer comercio exterior

El ente fiscal también hizo un llamado a la ciudadanía a interponer denuncias por delitos de extorsión, con el fin de facilitar la ejecución de operativos de captura y la presentación de requerimientos fiscales contra integrantes de redes delictivas.

Los allanamientos fueron ejecutados en coordinación con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en distintas zonas del Distrito Central y San Pedro Sula.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias