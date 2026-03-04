Ejecutan nueve allanamientos contra “Los Chirizos” por extorsión digital

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos nueve allanamientos contra integrantes de la estructura criminal denominada “Los Chirizos”, señalada por su presunta participación en delitos de extorsión mediante el uso de billeteras electrónicas, se llevan a cabo este miércoles en varios puntos del país. A través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), por medio de la Sección Antiextorsión, se coordinan nueve allanamientos de morada en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán con el objetivo de capturar a varios miembros del grupo delictivo.

Según detalló el Ministerio Público, las investigaciones establecen que los sospechosos estarían vinculados a un esquema de extorsión en el que la víctima fue amenazada para realizar depósitos de dinero a través de plataformas electrónicas. El MP indicó que el caso inició tras la denuncia presentada por el afectado, quien manifestó que desde septiembre de 2024 comenzó a ser víctima de extorsión, luego de que presuntos integrantes de la banda llegaran hasta su centro de trabajo y dejaran un teléfono celular para mantener comunicación directa.

Posteriormente, la víctima recibió llamadas en las que le advertían que, de no cumplir con las exigencias económicas, atentarían contra su vida o la de sus familiares. Como consecuencia de las amenazas, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 realizó múltiples transferencias de dinero mediante billeteras electrónicas. “El afectado realizó más de 30 transferencias, pagando un total superior a 104 mil lempiras”, señaló el Ministerio Público, agregando que los fondos eran enviados a cuentas bancarias registradas a nombre de personas investigadas que presuntamente forman parte de la organización criminal, además del uso de monederos electrónicos.