Migrante hondureño regresó a ver a su hijo y terminó detenido al aterrizar en Texas

Se trata de José Contreras , quien regresó al país con un permiso de “parole” aprobado por las autoridades, con la intención de conocer a su hijo recién nacido. Sin embargo, al llegar al aeropuerto fue detenido y trasladado al centro de detención de Port Isabel, en Texas.

Texas, Estados Unidos.- Lo que debía ser un emotivo reencuentro familiar terminó en detención para un joven hondureño que, pese a contar con autorización oficial para ingresar a Estados Unidos, fue arrestado por agentes migratorios al momento de aterrizar.

De acuerdo con el relato de su familia, Contreras había sido beneficiario del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), lo que le permitió residir en Estados Unidos desde que llegó siendo niño, a los ocho años.

No obstante, este año fue deportado cuando intentaba regularizar su estatus migratorio. Posteriormente, obtuvo un permiso especial de ingreso temporal para regresar y reunirse con su hijo Mateo, quien nació mientras él se encontraba en Honduras.

Pese a ello, agentes migratorios lo detuvieron al momento de su llegada, en un hecho que su familia califica como contradictorio. “El mismo gobierno que le permitió viajar fue el que lo puso tras las rejas”, lamentó su hermana, Emily Barahona.

La abogada del caso, Stacy Tolchin, aseguró que el proceso presenta inconsistencias legales, señalando que la deportación inicial de Contreras habría violado las protecciones que brinda el programa DACA.

Además, indicó que el hondureño no posee antecedentes penales y que la orden de deportación vigente data de cuando tenía apenas ocho años, lo que, a su juicio, debió haber sido superado con los permisos migratorios otorgados posteriormente.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene su postura de que DACA no garantiza una residencia legal permanente, lo que deja en incertidumbre a miles de jóvenes conocidos como “dreamers”.

Mientras tanto, la familia de Contreras enfrenta la angustia de una nueva separación. Su hermana expresó que el joven continúa perdiéndose los primeros días de vida de su hijo, situación que ha generado un profundo impacto emocional.

A pesar del escenario adverso, sus allegados aseguran que continuarán luchando legalmente para lograr su liberación y permitir que pueda reunirse con su familia.