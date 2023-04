Familiares de víctimas del incendio en Ciudad Juárez esperan la visa humanitaria

El coordinador de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Max Rodríguez, detalló a EL HERALDO que aún no hay un día definitivo para que viajen a verificar el estado de salud de sus familiares, pero que se están agilizando los procesos.

“Estamos esperando que tengan la visa humanitaria y posteriormente hacer los trámites de compra de boletos aéreos, no tenemos un día definitivo aún”, explicó el funcionario.

Detalló que la comunicación se dio a través del vicecanciller Antonio García y que pudo saber que su hermano “quemaduras por la gracia de Dios no tuvo”.

“Dice que fue como que se murió porque no se acuerda, ya que se desmayó. En el último momento me contó que le dijo a Dios que le perdonara los pecados y hasta ahí”, narró.

La familiar del compatriota explicó que “él me dijo que desde que empezó (el incendio) querían salir y no podían, entonces él dice que ya después cuando sintió que no podía más dijo ‘perdóname Dios mis pecados’ , por la voluntad de Dios sigue vivo”.

En San Pedro Sula, familiares y amigos de los tres jóvenes de Protección, Santa Bárbara, protestaron por la lentitud del proceso. El consulado de México les dará visa, una vez que el gobierno de Honduras les compre los boletos aéreos, cubra alimentación y estadía, aseguró Sindy Umaña, hermana de Edin Josué, un de los fallecidos.