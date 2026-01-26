  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Dos hondureños vinculados al abuso de menores son capturados por el ICE en EE UU

Como Nerlin Jhonatan Pérez y Wilman Rodas Argueta fueron identificados los dos hondureños arrestados por el ICE en diferentes zonas de Estados Unidos

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 19:17
Dos hondureños vinculados al abuso de menores son capturados por el ICE en EE UU

En la imagen aparecen Nerlin Jhonatan Perez-Amaya y Wilman Rodas Argueta, capturados por el ICE en Estados Unidos.

 Foto: ICE

Washington, Estados Unidos.- Dos hondureños fueron capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) debido a sus "antecedentes por delitos sexuales graves" en perjuicio de menores de edad.

Los dos migrantes hondureños fueron detenidos en operativos realizados en Carolina del Norte y Colorado.

Estados Unidos enviará agentes ICE a los Juegos de Milán en Italia

El ICE continúa con la búsqueda de indocumentados con historial criminal, especialmente aquellos vinculados con este tipo de delitos.

El operativo más reciente se ejecutó este lunes 26 de enero en Grand Junction, Colorado, y estuvo a cargo de la oficina del ICE en Denver.

Uno de los hondureños capturados fue identificado como Nerlin Jhonatan Pérez Amaya, señalado como delincuente sexual con una "condena por comunicación sexual electrónica ilegal relacionada con la explotación de menores".

Pérez Amaya fue localizado durante una operación dirigida, tras labores de rastreo y vigilancia.

El hombre que inmigración mató en Minneapolis tenía permiso para portar armas

El delito de comunicación sexual electrónica ilegal ocurre cuando una persona utiliza medios digitales o de telecomunicación, como redes informáticas, teléfonos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea, para contactar, invitar o intentar atraer con fines sexuales a un menor de edad.

El segundo detenido fue identificado como Wilman Rodas Argueta, capturado el pasado 15 de enero de 2026.

El hondureño había sido condenado por explotación sexual en segundo grado de una menor, delito que lo ubica como objetivo prioritario dentro de las investigaciones migratorias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias