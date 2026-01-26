Dos hondureños vinculados al abuso de menores son capturados por el ICE en EE UU

Washington, Estados Unidos.- Dos hondureños fueron capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) debido a sus "antecedentes por delitos sexuales graves" en perjuicio de menores de edad. Los dos migrantes hondureños fueron detenidos en operativos realizados en Carolina del Norte y Colorado.

El ICE continúa con la búsqueda de indocumentados con historial criminal, especialmente aquellos vinculados con este tipo de delitos. El operativo más reciente se ejecutó este lunes 26 de enero en Grand Junction, Colorado, y estuvo a cargo de la oficina del ICE en Denver. Uno de los hondureños capturados fue identificado como Nerlin Jhonatan Pérez Amaya, señalado como delincuente sexual con una "condena por comunicación sexual electrónica ilegal relacionada con la explotación de menores". Pérez Amaya fue localizado durante una operación dirigida, tras labores de rastreo y vigilancia.