Denuncian maltrato de agente consular en Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La comunidad migrante hondureña en Estados Unidos denunció los malos tratos del encargado consular en Miami, Estados Unidos, Lester García, señalando que el diplomático amenazó con llamar a la policía ante la diáspora.

Una de las migrantes comentó en un video enviado a la Fundación 15 de Septiembre que el agente del consulado de Honduras en Miami le rechazó unos papeles aduciendo que eran falsos.

“Me dijo que los papeles eran falsos y que la firma no era la de mi mamá, me dijo que iba a llamar la policía por eso”, dijo la migrante. En el video se aprecia a otro hondureño acompañando a la fémina, quien comentó que “no me gustó la forma en cómo la trató y consideramos que esa es una falta de respeto”.