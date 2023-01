Comunidad migrante en Estados Unidos denuncia falta de DNI

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante la entrada en vigencia del vencimiento de uso de la tarjeta de identidad, la comunidad migrante radicada en Estados Unidos denunció al Registro Nacional de las Personas (RNP) por pérdidas de la base de datos del censo para la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI).

“Los hondureños no pueden renovar los pasaportes en los consulados porque el RNP borró la base de datos y quien no ha sacado nueva tarjeta de identidad no existe en la base de datos”, denunció el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores.

Aseguró que “el 99% de los hondureños en el extranjero no tienen una nueva identificación y el RNP ha quedado al descubierto por incumplir”.