Nombran a hondureño como “Héroe de la ciudad” en Quebec, Canadá

¡A Dios la honra y gloria!, publicó el hondureño a través de su Facebook al compartir la noticia. “Este día de manos del director de la policía de Longueuil, QC, Canada el honorable Fady Dagher he recibido el máximo reconocimiento que se le puede otorgar a un ciudadano por parte de la policía”.

”Mi corazón hoy reboza de felicidad, he llorado como un niño por todo lo que Dios me da, que hermosa forma de culminar este 2022. En cada paso que doy Dios me avala y los valores y principios de mis padres son la base donde reposa mi confianza en que siempre daré lo mejor de mi donde sea que vaya”, concluyó en el posteo.