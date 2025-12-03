  1. Inicio
Roberto Contreras anuncia celebración en Estadio Olímpico de San Pedro Sula

Tras los resultados electorales, Roberto Contreras confirmó que la celebración se realizará en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, reuniendo a simpatizantes y seguidores.

  • 03 de diciembre de 2025 a las 15:12
El Heraldo Videos