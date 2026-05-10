Condenan a hondureño por tráfico de drogas en cajas de cereal en Estados Unidos

El procesado, identificado como Jorge Aguilar Martínez , fue detenido en octubre de 2025 en el marco de un operativo realizado por agencias federales de Estados Unidos.

Seattle, EE UU.- Un hondureño de 30 años, recibió una sentencia de cuatro años y seis meses de cárcel en una corte federal de Estados Unidos tras ser declarado culpable de estar involucrado en el tráfico de metanfetamina y fentanilo.

Las autoridades también señalaron que había reingresado de forma irregular al país luego de haber sido expulsado previamente. La condena fue emitida por una corte federal del Distrito de Seattle, en Estados Unidos, y dada a conocer por el fiscal federal auxiliar Charles Neil Floyd.

En la audiencia de imposición de la pena, el juez federal James Robart criticó el comportamiento del acusado, señalando que actuó impulsado por intereses económicos, sin tomar en cuenta el impacto devastador que el tráfico de fentanilo provoca en numerosas familias en Estados Unidos.

Asimismo, el juez alertó sobre el alto riesgo asociado a esta droga, indicando que incluso una mínima cantidad puede ser letal: "Es muy fácil conseguir una pastilla de fentanilo que contenga una dosis mortal".

De acuerdo con los registros del proceso judicial, Aguilar Martínez se desempeñaba como enlace entre un supuesto comprador de drogas que en realidad trabajaba con las autoridades y distintos proveedores que ofrecían abastecer importantes cantidades de metanfetamina y comprimidos de fentanilo.

Las indagaciones determinaron que el hondureño colaboraba en la conexión entre las partes y en la organización de las conversaciones necesarias para llevar a cabo las transacciones de estupefacientes.